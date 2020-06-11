聽新聞
test
0:00 / 0:00

布局2020競選團隊 川普找回老部屬 拜登傳尋非裔副手

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合10日電
川普召回2016年競選團隊多名成員，加入2020競選連任團隊／拜登選副手有標準／非洲裔呼聲高 路透社
川普召回2016年競選團隊多名成員，加入2020競選連任團隊／拜登選副手有標準／非洲裔呼聲高 路透社

距離11月總統大選投票日只剩不到半年，兩黨磨刀霍霍，各有選戰策略；川普總統近日廣納2016年競選團隊成員加入連任陣容，盼借助上次勝選經驗，成功連任；民主黨準總統提名人拜登陣營則為呼應全國示威者的呼聲，極可能挑選有色人種擔綱副手，而拜登訂定的標準是：「準備好在第一天就當總統的人」。

美聯社報導，川普近期找回多名上次選戰中助他入主白宮的競選團隊成員，但2020不比2016，川普的顧問擔心總統如今面臨多重危機，包括健保計畫、經濟不景氣和全國抗議風潮等。

前任川普競選幕僚紐恩伯格(Sam Nunberg)說：「能將2016年的團隊找回來很棒，但事實仍屬事實，他上次險勝且未努力擴大支持群。」

在民主黨方面，拜登日前接受「哥倫比亞廣播公司」(CBS)晚間新聞訪問時表示，過去兩周的全國暴亂並不全然影響他會如何挑選副手，但讓他更迫切尋覓更接近他政治理念的夥伴，且希望此人可以在雙方看法分歧時，私下自在地與他辯論。

拜登曾公開表示，將挑選女性副手，並將在8月初宣布人選。

「在施政理念和想要改變的體制上，副手與我的想法一致很重要」；拜登說：「更重要的要有不怕總統、不怕走進白宮的人，準備好給予直率意見；若意見不合，能私下與總統爭辯；我要堅毅的人選，可在第一天就準備好當總統的人。」

在全國呼喚改革系統性的種族歧視的浪潮中，許多人呼籲拜登挑選非洲裔女性做副手，拜登的選戰策士桑德斯(Symone Sanders)10日接受「美國廣播公司」(ABC)節目「觀點」 (The View)訪問時說：「總統聽進去了，他知道非洲裔社群呼籲他選非洲裔女性副手，但也有拉丁裔社群呼籲他挑選拉丁裔女性當副總統，還有人說要選足以代表LGBTQ+跨性別身分者。」

他說：「你們的重點都收到了，我會告訴你們，若今日問拜登，他會說他不知道要選誰，但他可以保證將會挑選準備好首日就掌舵的人，反映他與前總統歐巴馬的關係，是否會挑非洲裔還不清楚，拭目以待。」

西北大學(Northwestern University)多元與民主研究中心(CSDD)民調顯示，加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)和前喬治亞州聯邦眾議員艾布蘭(Stacey Abrams)呼聲最高。

非洲 川普 民主黨

延伸閱讀

推特有膽碰川普推文 臉書卻有「大到不敢動」的壓力

美軍基地改名以解種族紛爭 川普悍拒

疫情下經濟低迷加示威潮 川普連任面臨空前挑戰

美國確診數近200萬例 川普將重啟競選活動

相關新聞

布局2020競選團隊 川普找回老部屬 拜登傳尋非裔副手

編譯陳韻涵／綜合10日電

川普滿意度剩39% 蓋洛普民調：佛洛伊德命案後暴跌

編譯盧炯燊／綜合10日電

中國人權研究會：疫情凸顯「美式人權」危機

中國人權研究會今天發文稱，美國將2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情政治化，抗疫不力，且社會不平等和種...

美國星級餐廳老闆下令員工「只能說英語」 涉歧視被迫無限期停業

美國明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日遭警員暴力執法致死，觸發全美大規模示威遊行，抗議種族歧視及警暴問題。芝加哥著名餐廳「Super Fat Rice Mart」多名現任與前任員工在上週三（3日）陸續發聲，指控餐廳老闆兼主廚康倫（Abe Conlon）涉嫌虐待及歧視員工，尤其是針對女性及少數族裔；康倫其後公開致歉，並宣佈餐廳無限期停業。

疫情下經濟低迷加示威潮 川普連任面臨空前挑戰

美國總統川普2016年著名競選承諾之一，就是要築座「高大的牆」，他近日終於如願以償。只不過這座牆並非建在美墨邊境，而是在象徵權力核心的白宮周圍，阻擋的也不是非法移民，而是憤怒的美國人民。

疫情、反歧視2把火 燒掉川普支持率

美聯社報導，距離美國總統大選不到五個月，美國總統川普跟他的競選團隊對於選情日漸感到擔憂，因為川普目前面臨的政治現狀跟他的...

美國哥倫布銅像遭斬首 丟入湖中

在波士頓和維吉尼亞州瑞奇蒙的哥倫布銅像9日晚間紛紛遭到破壞，甚至被扔入湖中。

紐時身不由己 為爭取訂戶認同難再兼容並蓄

紐約時報刊登爭議性意見文章，導致言論版主編辭職，此事在美國知識界引起許多的討論，紐約時報是美國媒體的龍頭，也是全世界媒體的翹楚，紐時的問題，也代表所有媒體目前正處於兩難。

杜絕美警歧視問題 示威者籲減預算、取消豁免

如何解決美國警察種族歧視的問題？示威者提出7個不同的解方，包含修改警察使用武力的規範；削減警察部門的預算，這項提議已獲得洛杉磯和紐約市長的承諾；更極端的是解散警察部門；減少警察的軍事訓練和武器；讓警察不再有「有限豁免權」；要求警察配戴密錄器；以及公開警方殺害人數的統計數字。

有人連搶6銀行都被釋放 削減警局經費犯罪率恐衝高

明尼蘇達州黑人佛洛伊德命案引發抗議者與部分政客呼籲甚至應允刪減警察經費；華爾街日報9曰社論警告，在疫情大流行前已有部分大城犯罪率上升，佛洛伊德之死所爆衝出的「削減警局經費」政治性大動作， 可能會讓許多大城重返1960、70年代的高犯罪率，而貧窮社區將會身受其害。

「派兵平亂不聽我的話」 那一天…川普差點開除國防部長

川普總統上周險些開除國防部長艾思博(Mark Esper)，因為兩人對於調派現役軍人平息暴亂的看法分歧，之後被國會山莊的顧問和盟友說服後，才打消念頭；已擬好辭呈的艾斯博，也被幕僚勸阻。

川普推文再爆爭議「跌倒老翁是Antifa內奸 假摔滋事」

75歲男子古奇諾(Martin Gugino)4日參加抗議活動時，被紐約水牛城鎮暴警察推倒，頭部撞地耳朵出血後緊急送醫，經媒體廣泛報導後，川普總統9日在推特發文，呼應「一個美國新聞網」(One America News Network)的陰謀論，指稱古奇諾是來自極左組織反法西斯(Antifa)的內奸，故意挑釁滋事。

熱門新聞

撐不住了！美國首家鼎泰豐宣布結束營業

俄羅斯女演員半裸開門收外送 獎勵疫情期間外送員堅守崗位

北韓：美國如果不想年底大選發生「可怕的事」 就閉嘴別評論兩韓事務

Fed一如預期維持利率在近零水準 料保持到至少2022年

Fed決策、鮑爾說了什麼？五大要點一次看

美國哥倫布銅像遭斬首 丟入湖中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。