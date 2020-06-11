布局2020競選團隊 川普找回老部屬 拜登傳尋非裔副手

距離11月總統大選投票日只剩不到半年，兩黨磨刀霍霍，各有選戰策略；川普總統近日廣納2016年競選團隊成員加入連任陣容，盼借助上次勝選經驗，成功連任；民主黨準總統提名人拜登陣營則為呼應全國示威者的呼聲，極可能挑選有色人種擔綱副手，而拜登訂定的標準是：「準備好在第一天就當總統的人」。

美聯社報導，川普近期找回多名上次選戰中助他入主白宮的競選團隊成員，但2020不比2016，川普的顧問擔心總統如今面臨多重危機，包括健保計畫、經濟不景氣和全國抗議風潮等。

前任川普競選幕僚紐恩伯格(Sam Nunberg)說：「能將2016年的團隊找回來很棒，但事實仍屬事實，他上次險勝且未努力擴大支持群。」

在民主黨方面，拜登日前接受「哥倫比亞廣播公司」(CBS)晚間新聞訪問時表示，過去兩周的全國暴亂並不全然影響他會如何挑選副手，但讓他更迫切尋覓更接近他政治理念的夥伴，且希望此人可以在雙方看法分歧時，私下自在地與他辯論。

拜登曾公開表示，將挑選女性副手，並將在8月初宣布人選。

「在施政理念和想要改變的體制上，副手與我的想法一致很重要」；拜登說：「更重要的要有不怕總統、不怕走進白宮的人，準備好給予直率意見；若意見不合，能私下與總統爭辯；我要堅毅的人選，可在第一天就準備好當總統的人。」

在全國呼喚改革系統性的種族歧視的浪潮中，許多人呼籲拜登挑選非洲裔女性做副手，拜登的選戰策士桑德斯(Symone Sanders)10日接受「美國廣播公司」(ABC)節目「觀點」 (The View)訪問時說：「總統聽進去了，他知道非洲裔社群呼籲他選非洲裔女性副手，但也有拉丁裔社群呼籲他挑選拉丁裔女性當副總統，還有人說要選足以代表LGBTQ+跨性別身分者。」

他說：「你們的重點都收到了，我會告訴你們，若今日問拜登，他會說他不知道要選誰，但他可以保證將會挑選準備好首日就掌舵的人，反映他與前總統歐巴馬的關係，是否會挑非洲裔還不清楚，拭目以待。」

西北大學(Northwestern University)多元與民主研究中心(CSDD)民調顯示，加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)和前喬治亞州聯邦眾議員艾布蘭(Stacey Abrams)呼聲最高。