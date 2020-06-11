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川普滿意度剩39% 蓋洛普民調：佛洛伊德命案後暴跌

世界日報 / 編譯盧炯燊／綜合10日電
蓋洛普民調：佛洛伊德命案後，川普工作滿意度掉10個百分點至39%，共和黨人對川普支持度也掉七個百分點／Politico民調：只有27%認為川普信奉宗教 美聯社
蓋洛普民調：佛洛伊德命案後，川普工作滿意度掉10個百分點至39%，共和黨人對川普支持度也掉七個百分點／Politico民調：只有27%認為川普信奉宗教 美聯社

在經歷新冠疫情及席捲全國的佛洛伊德命案抗議活動後，川普總統的支持度暴跌；即便他本月1日曾刻意手捧聖經在教堂前拍照，但大多數美國人都不相信他是宗教信仰堅定的人，這將讓川普尋求連任之路愈來愈顛簸起伏。

最新的蓋洛普民調顯示，只有39%美國人滿意川普的工作表現，較5月同類調查大跌10個百分點。

黨內支持度 創近2年新低

在共和黨人裡，川普的工作表現支持率也下降七個百分點至85％，這是川普近兩年來在黨內的最低支持點；在獨立人士中，川普支持率同樣下降七個百分點至39％；民主黨人裡，僅有5%滿意川普目前所做的工作。

在歷任總統中，老布希及卡特都是在選舉年的6月，支持率僅30%而最終無法連任。

民調還發現，只有47％的選民贊成川普對經濟的處理手法，遠低於1月同類調查的63％。在應對新冠疫情方面，只有42%選民贊成他的處理方法，低於4月的50%。

值得留意的是，這個民調是在5月28日至6月4日期間進行的，並未反映出上周在經濟方面傳來的利多消息，即5月份的就業情況優強於預期。

至於POLITICO / Morning Consult的民調，大多數選民都不相信川普有基督教信仰，這對於他希望在11月大選前，依靠宗教信仰與其政治基本盤勝選的打算，無疑是個打擊。

民調結果顯示，只有27%的已登記選民或多或少的同意川普是有宗教信仰，55%或多或少的不同意。在另外的群體裡，只有三分一基督徒認為川普是信徒，50%不相信；同樣，只有23％的天主教徒和18％的無黨派者認為川普有宗教信仰。

在福音派方面，40%同意川普是信奉教會，不同意者為33%。受訪者中，只有保守派共和黨人是將川普視為教徒的多數。

公共宗教研究所（Public Religion Research Institute）上周發布的數據顯示，自2019年以來，白人天主教徒對川普的好感度下降了12個百分點，福音派選民的支持率也自3月以來，下跌20個百分點；僅在5月，在所有白人基督徒中，川普的好感度由57%下跌至46%。

川普 信仰 民調

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