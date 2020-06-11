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美國星級餐廳老闆下令員工「只能說英語」 涉歧視被迫無限期停業

香港01 / 李福源
康倫（圖右）及女主廚阿德里安娜（圖左），兩人於2012年創立餐廳「Fat Rice」。（影片截圖）
康倫（圖右）及女主廚阿德里安娜（圖左），兩人於2012年創立餐廳「Fat Rice」。（影片截圖）

美國明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日遭警員暴力執法致死，觸發全美大規模示威遊行，抗議種族歧視及警暴問題。芝加哥著名餐廳「Super Fat Rice Mart」多名現任與前任員工在上週三（3日）陸續發聲，指控餐廳老闆兼主廚康倫（Abe Conlon）涉嫌虐待及歧視員工，尤其是針對女性及少數族裔；康倫其後公開致歉，並宣佈餐廳無限期停業。

該餐廳由康倫及女主廚阿德里安娜（Adrienne Lo）於2012年創立，一直受當地民眾歡迎，康倫更多次奪得餐飲業的獎項。在發生佛洛伊德死亡事件後，餐廳為表支持「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動，於上週一（1日）開始暫停營業。

然而，身為餐廳前員工的喬依（Joey Pham）在訪問中表示，自己是在2014年12月入職，康倫在餐廳內製造恐懼氣氛，其虐待行為令人產生巨大心理陰影，餐廳在社交媒體上聲援「黑人的命也是命」運動實在是言行不一。

另一名前員工科拉（Cora Metrick-Chen）表示，康倫規定在餐廳內只能說英語，但此舉涉嫌違反了美國平等就業機會委員會（U.S. Equal Employment Opportunity Commission）的規定；她聲稱曾目睹康倫當眾斥責和羞辱阿德里安娜，使她躲到辦公室內大哭。

同樣是前員工身份的莫莉（Molly Pachay）稱，康倫經常在餐廳內大聲辱罵員工，甚至試過因為不喜歡一名女員工的烹調方式，大罵對方是智障，要求她馬上離開。

面對指控，康倫事後公開致歉，承認做法錯誤，「我一直希望創造一間更好的餐廳，沒想到我竟然是問題的一部分」，他願向受害者道歉及作出補償。不過，有網友批評他「如果不作出改變，道歉根本沒有用。我想看到他為這次運動付出，捐錢幫助示威者，同時努力改變自己」。

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文章授權轉載自《香港01》

佛洛伊德 芝加哥 種族歧視 餐飲業

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