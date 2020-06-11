疫情、反歧視2把火 燒掉川普支持率

美聯社報導，距離美國總統大選不到五個月，美國總統川普跟他的競選團隊對於選情日漸感到擔憂，因為川普目前面臨的政治現狀跟他的設想大不相同，假如今天就投票，川普很可能敗選。

報導說，川普的聲望因新冠病毒疫情及全美反對種族歧視示威潮，接連遭到打擊，白宮西廂顧問及競選幕僚們，對他連任成功希望漸感憂心。盟友也擔心，川普對這次示威的強硬態度，反倒點燃民主黨基本盤的熱情，幫競選對手前副總統拜登選情添加柴火。

即便在示威爆發前，川普選情就已相當嚴峻。新冠病毒疫情不斷造成大量人命和經濟損失，川普的防疫作為使他失去不少選民支持。他的招牌造勢活動已因疫情被迫停擺數月，雖然他擁有競選經費優勢，但募款狀況近來受疫情影響不如預期。

六名川普競選團隊現任與前任成員說，團隊內部與公開民調均顯示，在高齡選民與原本傾向川普的三個搖擺州中，川普的支持率逐漸下滑。亞利桑那州及曾是共和黨票倉的喬治亞州均出現警訊，四年前川普在俄亥俄州贏八個百分點，如今川普卻在當地告急，正積極展開電視廣告攻勢。

幕僚警告川普，全國掀起關於種族不平等的討論，他卻強調「法律與秩序」，將激起民主黨基本盤，讓四年前未熱情支持希拉蕊．柯林頓的非裔跟年輕選民歸隊。

儘管近來民調顯示，川普支持度平均落後拜登十個百分點，但川普四日接受福斯新聞台訪問時，駁斥他在關鍵州落後拜登的民調，並稱「如同上次，我在每個州民調都輸給希拉蕊，但我每個州都贏」。

川普表面上很有自信，但美聯社說，在白宮每周一次的會議上，他常跟顧問抱怨說，人們認為他輸給拜登，要幕僚們拿出改善民調的對策。