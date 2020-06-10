杜絕美警歧視問題 示威者籲減預算、取消豁免

如何解決美國警察種族歧視的問題？示威者提出7個不同的解方，包含修改警察使用武力的規範；削減警察部門的預算，這項提議已獲得洛杉磯和紐約市長的承諾；更極端的是解散警察部門；減少警察的軍事訓練和武器；讓警察不再有「有限豁免權」；要求警察配戴密錄器；以及公開警方殺害人數的統計數字。

削減警察預算

根據《BBC》報導，針對美國警察種族歧視的問題，全美的示威者各自提出7個不同的解方。第一為修改警察使用武力的規範，目前各州的規範不盡相同，不過《紐約時報》指出，明尼亞波里斯的警察對黑人使用武力的比例為白人的7倍，只修改使用武力的規範恐無法杜絕歧視的問題。

第二，許多示威者也呼籲削減警察部門的預算，應將更多經費投入教育、心理健康、住宅等方面，《衛報》指出，警察部門的預算在過去40年內足足成長3倍，高達1,150億美元。目前這項提議已獲得洛杉磯和紐約市長的承諾。

取消有限豁免權

第三，有示威者提出更極端的訴求「解散警察部門」，MPD 150主張由心理專家、社工和宗教領袖完成警察的工作，明尼亞波里斯議會雖然在7日承諾解散警局，但並未講明要廢止或是重整警局。《NBC》報導，對此，美國司法部長巴爾表示，解散警局可能會增加私刑和更多謀殺案。

第四，也有不少示威者指出，美國警察所使用的戰鬥技巧和武器很多都是來自軍隊，2017年一份研究顯示，警察擁有愈多軍用武器，也愈有可能使用它們，造成更大的傷害。第五，最高法院給予警察的「有限豁免權」，讓警察免於賠償受害者的民事責任，《路透社》指出，超過一半的警察濫用武力案件不被法院受理，目前已有眾議員提議終止法案。

統計數字公開透明

第六，雖然川普和其他官員宣稱，種族歧視的警察僅是少數的「壞蘋果」，但警察作為一個封閉體系，在缺乏外部監督和忠誠至上的氛圍下，難免出現脫軌行徑。長期以來民間要求警察配戴密錄器，但密錄器可被警察輕易地關閉，已有70多項研究指出密錄器對減少警方暴力行為的效果不大。

第七，公開警方的統計數字，FBI從2019年起開始統計警察使用武力的次數，以及遭警方殺害的人數，然而在各州的州警察仍是一片空白，只能仰賴NGO或媒體的第二手蒐集。

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