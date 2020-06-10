快訊

許崑源妻子首度對外談話 泣不成聲籲「盼放下仇恨」

胡睿兒慘了！夜店撿屍性侵判刑2年定讞要入獄

杜絕美警歧視問題 示威者籲減預算、取消豁免

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
雖然川普和其他官員宣稱，種族歧視的警察僅是「壞蘋果」，但警察作為一個封閉體系，難免出現脫軌行徑。(Photo by Piqsels)
雖然川普和其他官員宣稱，種族歧視的警察僅是「壞蘋果」，但警察作為一個封閉體系，難免出現脫軌行徑。(Photo by Piqsels)

如何解決美國警察種族歧視的問題？示威者提出7個不同的解方，包含修改警察使用武力的規範；削減警察部門的預算，這項提議已獲得洛杉磯和紐約市長的承諾；更極端的是解散警察部門；減少警察的軍事訓練和武器；讓警察不再有「有限豁免權」；要求警察配戴密錄器；以及公開警方殺害人數的統計數字。

削減警察預算

根據《BBC》報導，針對美國警察種族歧視的問題，全美的示威者各自提出7個不同的解方。第一為修改警察使用武力的規範，目前各州的規範不盡相同，不過《紐約時報》指出，明尼亞波里斯的警察對黑人使用武力的比例為白人的7倍，只修改使用武力的規範恐無法杜絕歧視的問題。

第二，許多示威者也呼籲削減警察部門的預算，應將更多經費投入教育、心理健康、住宅等方面，《衛報》指出，警察部門的預算在過去40年內足足成長3倍，高達1,150億美元。目前這項提議已獲得洛杉磯和紐約市長的承諾。

取消有限豁免權

第三，有示威者提出更極端的訴求「解散警察部門」，MPD 150主張由心理專家、社工和宗教領袖完成警察的工作，明尼亞波里斯議會雖然在7日承諾解散警局，但並未講明要廢止或是重整警局。《NBC》報導，對此，美國司法部長巴爾表示，解散警局可能會增加私刑和更多謀殺案。

第四，也有不少示威者指出，美國警察所使用的戰鬥技巧和武器很多都是來自軍隊，2017年一份研究顯示，警察擁有愈多軍用武器，也愈有可能使用它們，造成更大的傷害。第五，最高法院給予警察的「有限豁免權」，讓警察免於賠償受害者的民事責任，《路透社》指出，超過一半的警察濫用武力案件不被法院受理，目前已有眾議員提議終止法案。

統計數字公開透明

第六，雖然川普和其他官員宣稱，種族歧視的警察僅是少數的「壞蘋果」，但警察作為一個封閉體系，在缺乏外部監督和忠誠至上的氛圍下，難免出現脫軌行徑。長期以來民間要求警察配戴密錄器，但密錄器可被警察輕易地關閉，已有70多項研究指出密錄器對減少警方暴力行為的效果不大。

第七，公開警方的統計數字，FBI從2019年起開始統計警察使用武力的次數，以及遭警方殺害的人數，然而在各州的州警察仍是一片空白，只能仰賴NGO或媒體的第二手蒐集。

【更多精采內容，詳見

警察 紐約時報

延伸閱讀

借電玩提供轉播背景人聲 NBA想法將在英超先試驗

佛洛伊德之死掀改革 明尼亞波里斯市議會承諾解散警局

用膝蓋壓制嫌犯 明尼亞波里斯警5年致44人昏迷

NBA／尼克展開尋帥工作 外媒曝錫柏杜為首選

相關新聞

亂世佳人也涉種族歧視？HBO串流將暫時下架

美國民眾連續數日上街示威反警暴力與種族歧視，促使好萊塢回頭檢查自家節目內容是否可能引來輿論批評。像美化警方執法形象的長青...

杜絕美警歧視問題 示威者籲減預算、取消豁免

如何解決美國警察種族歧視的問題？示威者提出7個不同的解方，包含修改警察使用武力的規範；削減警察部門的預算，這項提議已獲得洛杉磯和紐約市長的承諾；更極端的是解散警察部門；減少警察的軍事訓練和武器；讓警察不再有「有限豁免權」；要求警察配戴密錄器；以及公開警方殺害人數的統計數字。

有人連搶6銀行都被釋放 削減警局經費犯罪率恐衝高

明尼蘇達州黑人佛洛伊德命案引發抗議者與部分政客呼籲甚至應允刪減警察經費；華爾街日報9曰社論警告，在疫情大流行前已有部分大城犯罪率上升，佛洛伊德之死所爆衝出的「削減警局經費」政治性大動作， 可能會讓許多大城重返1960、70年代的高犯罪率，而貧窮社區將會身受其害。

「派兵平亂不聽我的話」 那一天…川普差點開除國防部長

川普總統上周險些開除國防部長艾思博(Mark Esper)，因為兩人對於調派現役軍人平息暴亂的看法分歧，之後被國會山莊的顧問和盟友說服後，才打消念頭；已擬好辭呈的艾斯博，也被幕僚勸阻。

川普推文再爆爭議「跌倒老翁是Antifa內奸 假摔滋事」

75歲男子古奇諾(Martin Gugino)4日參加抗議活動時，被紐約水牛城鎮暴警察推倒，頭部撞地耳朵出血後緊急送醫，經媒體廣泛報導後，川普總統9日在推特發文，呼應「一個美國新聞網」(One America News Network)的陰謀論，指稱古奇諾是來自極左組織反法西斯(Antifa)的內奸，故意挑釁滋事。

何時恢復20種日常活動？流行病學家大預測

紐約時報訪問511名流行病學家與傳染病專家，他們個別預測20種日常活動的恢復時間，調查結果顯示，許多流行病專家要再等三個月以上，才願意至共用的辦公室上班或搭乘大眾運輸工具；也有人要等一年以上，才願意與人握手(42%)，以及停戴口罩。

華人當鋪遭劫老闆娘被打斷腿 女兒：移民多年努力全毀了

美國明尼蘇達州非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日遭警員過度暴力執法致死，觸發全美大規模示威騷亂，部份更演變成暴力及搶掠事件。紐約市布朗克斯（Bronx）福坦莫區（Fordham）一間由華人經營的當舖上周一（1日）不僅被洗劫破壞，店主一家人更慘遭襲擊，女東主被打斷腳，其女兒傑薩琳（Jessalyn Shen）稱，沒想到全家移民多年來的努力，竟然在一夜之間毀於一旦。

美參議員致信龐培歐 呼籲美國接納港人

彭博資訊報導，幾位美國參議員敦促華府收留想逃離香港的港人，以因應中共限制香港自治的作為。

人性與科學的「血熱之心」：美國愛滋病防治運動的克萊默與佛奇

倡議愛滋病防治運動的大台柱——賴瑞．克萊默（Larry Kramer）——在今年5月27日逝世。消息傳出後，此次在COVID-19疫情中作為美國政府科學發言人的佛奇（Anthony Fauci），也公開致敬這位偉大的倡議先驅。兩人的命運緊緊相連，他們曾因為愛滋病毒而誓不兩立、也因為愛滋病毒而成為人生至交...

美年輕選民覺醒 走向街頭捍衛權益

向來對政治冷感的美國年輕人，受到黑人佛洛伊德之死的刺激，紛紛走上街頭！雖然年輕人的投票率偏低，但近年來逐漸走向政治覺醒，在校園槍擊案和氣候變遷的議題上，得到不少政治人物的支持，甚至促成修法。然而，民主黨總統參選人拜登是否能夠真的改變種族歧視的現狀，年輕人仍抱有疑慮。

國安疑慮威脅在美營運 中國電信喊冤

美國聯邦通信委員會以國安疑慮為由，准備撤除中國國有企業在美國的營運許可。周一(6月8日)晚上，中國電信(Chinese Telecom)在美國的分部發出回復政府的文件，呼籲美國聯邦通訊傳播委員會(FCC)不要撤銷其授權許可。FCC在20年前就已經發出營運授權許可給中國通信，讓該公司提供進出美國的通訊服務至今。

川普裁撤駐德美軍 南韓擔心會是下一個目標

據《華爾街日報》等媒體當地時間5日報導，美國總統川普已指示國防部，在9月前將駐德國美軍裁減9500人。有分析認為，這可能...

熱門新聞

婚後妻拒行房堅持「用手解決」 落跑後始知驚人身世

全球航空業裁員潮持續！傳阿聯酋航空大裁機長與機組員

租屋處驚見「巨型窄小膠囊」 網友解析：昭和時期奢侈品

影／美國男警一舞成名 與示威青年「舞鬥」網友讚嘆

華人當鋪遭劫老闆娘被打斷腿 女兒：移民多年努力全毀了

美股道瓊開盤跌逾300點 終止連六漲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。