亂世佳人也涉種族歧視？HBO串流將暫時下架

美國民眾連續數日上街示威反警暴力與種族歧視，促使好萊塢回頭檢查自家節目內容是否可能引來輿論批評。像美化警方執法形象的長青實境秀被取消，上線不到兩周的HBO串流服務「HBO Max」也暫時下架影史不朽經典「亂世佳人」（Gone With the Wind）。

「亂世佳人」由克拉克．蓋博與費雯．麗領銜主演，改編自1936年出版的英文同名小說「飄」，講述美國南北戰爭時期，南方莊園千金小姐郝思嘉與神秘男子白瑞德的感情糾葛，共贏得8座奧斯卡獎，包括影史首位非裔得主、獲頒最佳女配角獎的麥丹尼爾（Hattie McDaniel）。

不過，麥丹尼爾當年就因種族隔離政策，差點就未能出席頒獎典禮，也未獲安排和同劇白人演員同桌。「飄」與「亂世佳人」因描繪「快樂的黑奴採棉花」等內容，近年更常被批評充斥種族歧視與刻板印象，美化戰前南方各州的莊園與奴隸制，淡化戰後3K黨的暴力行為。

曾以「自由之心」（12 Years a Slave）獲頒奧斯卡最佳改編劇本獎的的里德利（John Ridley）就投書媒體，呼籲HBO Max把「亂世佳人」下架。他寫道，「這是一部頌揚內戰前美國南方的電影，雖未忽略奴隸制的恐怖，卻只使部分有色人種最痛苦的刻板印象永存…如此的種族歧視導致悲憤的美國人走上街頭。」

HBO Max發言人表示，「亂世佳人」是時代產物，描述部分常見於美國社會不幸的民族與種族偏見。這些種族歧視的描述當時是錯的、現在也是錯的。電影未來重新上架時，將配上歷史背景討論與對上述偏見之譴責，但影片將不會刪減內容、仍以原汁原味呈現。

HBO Max發言人指出，「如果我們要創造更公正、更公平與兼容並蓄的未來，我們必須先承認與了解我們的歷史。」