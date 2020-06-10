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有人連搶6銀行都被釋放 削減警局經費犯罪率恐衝高

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
紐約州各種員警協會9日在紐約市舉行記者會，紐約市警察工會主席林奇（中）對全體警察要為少數的警察暴力扛責表示不公。 美聯社
紐約州各種員警協會9日在紐約市舉行記者會，紐約市警察工會主席林奇（中）對全體警察要為少數的警察暴力扛責表示不公。 美聯社

明尼蘇達州黑人佛洛伊德命案引發抗議者與部分政客呼籲甚至應允刪減警察經費；華爾街日報9曰社論警告，在疫情大流行前已有部分大城犯罪率上升，佛洛伊德之死所爆衝出的「削減警局經費」政治性大動作， 可能會讓許多大城重返1960、70年代的高犯罪率，而貧窮社區將會身受其害。

社論指出，當前政治一大特色是：「壞事可以快速促成壞政策」；佛洛伊德之死正讓以往的警政改革轉為「削減警局經費」。洛杉磯市長賈西提要將1.5億元公共安全預算挪為社會項目經費；明尼亞波利斯市長傅萊在群眾示威活動時不願表態刪除警局經費，當場被噓，市議員則誓言不管市長願不願意，都應削減警力。

社論指出，警政的確需要改革，個別警察觸法情事尤應透明化，過去在工會規範下，很難懲罰觸法警察，警方如何負責任地使用武力，可以好好辯論；但若削減警局預算，許多城市將面臨犯罪率回升至60、70年代風險。

這2、30年來，在許多市長和警察局長努力下，千禧世代和少數族裔得以享受犯罪率降低的好處，但許多大城市在進步主義者主政下，推動放寬「無受害者罪行」執法，現在這些人想走得更遠。

根據統計，在最近騷亂發生前，許多大城犯罪率即在上升中；與去年同期相比，明尼亞波利斯市1月至5月30日，劫車率上升45％、兇殺率上升60％、縱火案上升58％、盜竊案上升28％。與2018年最低點相比，暴力犯罪總體高出16％、搶奪財產犯罪高出20％。

紐約市今年前五個月槍擊案增加18％、入室盜竊案件增加31％、劫車案增加64％；與去年同期相比，盜竊案增加約1279起、汽車增加了1078例，槍擊受害者增加了57名；至於在舊金山，兇殺案比去年增加19％、盜竊案增加23％、縱火案增加39％。

社論指出，犯罪率大增的可能原因之一，是各州和各郡監獄釋放罪犯以阻止新冠病毒感染，但大多數地方的犯罪率早在大流行前即在上升；而自由派鬆散執法政策和犯罪率飆升之間的關連，很難被忽略；例如，紐約市新保釋法允許非暴力罪犯出獄。

今年1月，一名男子兩周內連搶六家銀行，但每次被捕後都被釋放。他告訴探員：「我簡直不敢相信他們會放我出來。」

社論讚揚民主黨總統準提人白登(Joe Biden)8日表態反對削減警局經費，但與此同時，執法主要是州和地方政府的職責，許多城市已開始削減警局經費。

社論警告，如果繼續這樣下去，貧困社區將是真正的受害者。

警察 佛洛伊德 槍擊

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