「派兵平亂不聽我的話」 那一天…川普差點開除國防部長

川普總統上周險些開除國防部長艾思博(Mark Esper)，因為兩人對於調派現役軍人平息暴亂的看法分歧，之後被國會山莊的顧問和盟友說服後，才打消念頭；已擬好辭呈的艾斯博，也被幕僚勸阻。

華爾街日報(WSJ)9日引述官員說法報導，非裔佛洛伊德(George Floyd)事件引發暴力示威，川普對艾思博不支持他主張用兵平息華盛頓特區、明尼亞波利斯市等地之亂，感到憤怒。

佛洛伊德5月25日在明尼蘇達州明尼亞波利斯市遭警察壓頸不治，引爆種族怒火和警務改革聲浪，各地紛發生騷亂。

川普在打算開除他2017年1月就任以來的第四位防長之際，先徵詢多名顧問的意見，因多名顧問反對開除艾思博，川普才作罷。

艾思博同時也察覺到川普的感受，動手準備辭呈，部分歸因於雙方對於軍方角色的見解不同；多名官員透漏，艾思博早已動筆，之後才被幕僚及顧問勸退。

在顧問試圖避免緊張情勢升高之際，川普6月1日揚言派兵進駐騷亂城市已成為引爆點，引發各方議論，甚至招致前國防部長馬提斯(James Mattis)在內等多名川普政府的前高官撻伐。

在首都騷亂期間，國防部曾調派約1600名士兵駐紮華盛頓地區外部署待命；艾思博3日表示，他當時沒有想在街頭部署軍隊；這番說詞呼應他在國防部召開記者會，以及接受電視台訪問的說法。

兩名官員透露，艾思博在記者會的評論未經白宮許可，而國防部聲明讓白宮官員措手不及。

艾思博當時說：「動用士兵執法必須是最後手段，只有在最急迫交加的情況下才可行，目前顯然時機未到。」

川普與艾思博對於用兵平亂的看法相悖，凸顯總統與國防部的矛盾，軍方向來反對軍事鎮壓示威者。

華爾街報導指出，決定開除防長對川普政府而言，形同「大地震」，且會是川普政府的最大安全危機之一。

一名官員說：「那是很糟的一天，川普失去對防長的信任，但最終決定留下他。」