快訊

許崑源妻子首度對外談話 泣不成聲籲「盼放下仇恨」

胡睿兒慘了！夜店撿屍性侵判刑2年定讞要入獄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「派兵平亂不聽我的話」 那一天…川普差點開除國防部長

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合9日電

川普總統上周險些開除國防部長艾思博(Mark Esper)，因為兩人對於調派現役軍人平息暴亂的看法分歧，之後被國會山莊的顧問和盟友說服後，才打消念頭；已擬好辭呈的艾斯博，也被幕僚勸阻。

華爾街日報(WSJ)9日引述官員說法報導，非裔佛洛伊德(George Floyd)事件引發暴力示威，川普對艾思博不支持他主張用兵平息華盛頓特區、明尼亞波利斯市等地之亂，感到憤怒。

佛洛伊德5月25日在明尼蘇達州明尼亞波利斯市遭警察壓頸不治，引爆種族怒火和警務改革聲浪，各地紛發生騷亂。

川普在打算開除他2017年1月就任以來的第四位防長之際，先徵詢多名顧問的意見，因多名顧問反對開除艾思博，川普才作罷。

艾思博同時也察覺到川普的感受，動手準備辭呈，部分歸因於雙方對於軍方角色的見解不同；多名官員透漏，艾思博早已動筆，之後才被幕僚及顧問勸退。

在顧問試圖避免緊張情勢升高之際，川普6月1日揚言派兵進駐騷亂城市已成為引爆點，引發各方議論，甚至招致前國防部長馬提斯(James Mattis)在內等多名川普政府的前高官撻伐。

在首都騷亂期間，國防部曾調派約1600名士兵駐紮華盛頓地區外部署待命；艾思博3日表示，他當時沒有想在街頭部署軍隊；這番說詞呼應他在國防部召開記者會，以及接受電視台訪問的說法。

兩名官員透露，艾思博在記者會的評論未經白宮許可，而國防部聲明讓白宮官員措手不及。

艾思博當時說：「動用士兵執法必須是最後手段，只有在最急迫交加的情況下才可行，目前顯然時機未到。」

川普與艾思博對於用兵平亂的看法相悖，凸顯總統與國防部的矛盾，軍方向來反對軍事鎮壓示威者。

華爾街報導指出，決定開除防長對川普政府而言，形同「大地震」，且會是川普政府的最大安全危機之一。

一名官員說：「那是很糟的一天，川普失去對防長的信任，但最終決定留下他。」

川普 國防部 華盛頓

延伸閱讀

紐時賞析／情報機關向川普簡報 要他專心很難

美國首位非裔空軍參謀長 參議院通過布朗任命案

佛洛伊德告別式 拜登：是結束美國種族不公時候

以民主為名的歧視...兩種制度 一個終點

相關新聞

亂世佳人也涉種族歧視？HBO串流將暫時下架

美國民眾連續數日上街示威反警暴力與種族歧視，促使好萊塢回頭檢查自家節目內容是否可能引來輿論批評。像美化警方執法形象的長青...

杜絕美警歧視問題 示威者籲減預算、取消豁免

如何解決美國警察種族歧視的問題？示威者提出7個不同的解方，包含修改警察使用武力的規範；削減警察部門的預算，這項提議已獲得洛杉磯和紐約市長的承諾；更極端的是解散警察部門；減少警察的軍事訓練和武器；讓警察不再有「有限豁免權」；要求警察配戴密錄器；以及公開警方殺害人數的統計數字。

有人連搶6銀行都被釋放 削減警局經費犯罪率恐衝高

明尼蘇達州黑人佛洛伊德命案引發抗議者與部分政客呼籲甚至應允刪減警察經費；華爾街日報9曰社論警告，在疫情大流行前已有部分大城犯罪率上升，佛洛伊德之死所爆衝出的「削減警局經費」政治性大動作， 可能會讓許多大城重返1960、70年代的高犯罪率，而貧窮社區將會身受其害。

「派兵平亂不聽我的話」 那一天…川普差點開除國防部長

川普總統上周險些開除國防部長艾思博(Mark Esper)，因為兩人對於調派現役軍人平息暴亂的看法分歧，之後被國會山莊的顧問和盟友說服後，才打消念頭；已擬好辭呈的艾斯博，也被幕僚勸阻。

川普推文再爆爭議「跌倒老翁是Antifa內奸 假摔滋事」

75歲男子古奇諾(Martin Gugino)4日參加抗議活動時，被紐約水牛城鎮暴警察推倒，頭部撞地耳朵出血後緊急送醫，經媒體廣泛報導後，川普總統9日在推特發文，呼應「一個美國新聞網」(One America News Network)的陰謀論，指稱古奇諾是來自極左組織反法西斯(Antifa)的內奸，故意挑釁滋事。

何時恢復20種日常活動？流行病學家大預測

紐約時報訪問511名流行病學家與傳染病專家，他們個別預測20種日常活動的恢復時間，調查結果顯示，許多流行病專家要再等三個月以上，才願意至共用的辦公室上班或搭乘大眾運輸工具；也有人要等一年以上，才願意與人握手(42%)，以及停戴口罩。

華人當鋪遭劫老闆娘被打斷腿 女兒：移民多年努力全毀了

美國明尼蘇達州非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日遭警員過度暴力執法致死，觸發全美大規模示威騷亂，部份更演變成暴力及搶掠事件。紐約市布朗克斯（Bronx）福坦莫區（Fordham）一間由華人經營的當舖上周一（1日）不僅被洗劫破壞，店主一家人更慘遭襲擊，女東主被打斷腳，其女兒傑薩琳（Jessalyn Shen）稱，沒想到全家移民多年來的努力，竟然在一夜之間毀於一旦。

美參議員致信龐培歐 呼籲美國接納港人

彭博資訊報導，幾位美國參議員敦促華府收留想逃離香港的港人，以因應中共限制香港自治的作為。

人性與科學的「血熱之心」：美國愛滋病防治運動的克萊默與佛奇

倡議愛滋病防治運動的大台柱——賴瑞．克萊默（Larry Kramer）——在今年5月27日逝世。消息傳出後，此次在COVID-19疫情中作為美國政府科學發言人的佛奇（Anthony Fauci），也公開致敬這位偉大的倡議先驅。兩人的命運緊緊相連，他們曾因為愛滋病毒而誓不兩立、也因為愛滋病毒而成為人生至交...

美年輕選民覺醒 走向街頭捍衛權益

向來對政治冷感的美國年輕人，受到黑人佛洛伊德之死的刺激，紛紛走上街頭！雖然年輕人的投票率偏低，但近年來逐漸走向政治覺醒，在校園槍擊案和氣候變遷的議題上，得到不少政治人物的支持，甚至促成修法。然而，民主黨總統參選人拜登是否能夠真的改變種族歧視的現狀，年輕人仍抱有疑慮。

國安疑慮威脅在美營運 中國電信喊冤

美國聯邦通信委員會以國安疑慮為由，准備撤除中國國有企業在美國的營運許可。周一(6月8日)晚上，中國電信(Chinese Telecom)在美國的分部發出回復政府的文件，呼籲美國聯邦通訊傳播委員會(FCC)不要撤銷其授權許可。FCC在20年前就已經發出營運授權許可給中國通信，讓該公司提供進出美國的通訊服務至今。

川普裁撤駐德美軍 南韓擔心會是下一個目標

據《華爾街日報》等媒體當地時間5日報導，美國總統川普已指示國防部，在9月前將駐德國美軍裁減9500人。有分析認為，這可能...

熱門新聞

婚後妻拒行房堅持「用手解決」 落跑後始知驚人身世

全球航空業裁員潮持續！傳阿聯酋航空大裁機長與機組員

租屋處驚見「巨型窄小膠囊」 網友解析：昭和時期奢侈品

影／美國男警一舞成名 與示威青年「舞鬥」網友讚嘆

華人當鋪遭劫老闆娘被打斷腿 女兒：移民多年努力全毀了

美股道瓊開盤跌逾300點 終止連六漲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。