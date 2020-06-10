川普推文再爆爭議「跌倒老翁是Antifa內奸 假摔滋事」

75歲男子古奇諾(Martin Gugino)4日參加抗議活動時，被紐約水牛城鎮暴警察推倒，頭部撞地耳朵出血後緊急送醫，經媒體廣泛報導後，川普總統9日在推特發文，呼應「一個美國新聞網」(One America News Network)的陰謀論，指稱古奇諾是來自極左組織反法西斯(Antifa)的內奸，故意挑釁滋事。

葛謨怒批「美國總統史上最蠢發言」

根據媒體報導，古奇諾迄今仍在住院中，並未脫離險境；而川普的挑釁推文，為他近期不斷在應對抗議事件不斷失分，再添一筆爭議，也讓白宮幕僚十分憂心。

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，川普蓄意進行政治操弄，「這是美國總統發出的史上最愚蠢言論，令人作嘔。」

涉嫌推倒古奇諾的水牛城緊急特勤隊(Emergency Response Team)警員托格斯基(Aaron Torgalski)、麥卡比(Robert McCabe)，均以二級攻擊罪重罪移送法辦。

被川普轉推的「一個美國新聞網」，曾有多次報導錯誤消息被踢爆的前例；對於古奇諾遭警推倒受傷事件，該新聞網報導聲稱，古奇諾來自「極左派組織反法西斯」，並說古奇諾手機裝有可以用來「偵測警察」的特殊軟體，但報導中卻沒有提出任何證據。

目擊民眾在事發當時拍下的影片畫面顯示，古奇諾走向員警時，手裡拿著手機。

指稱老翁設計跌倒 想讓警察斷訊

川普9日推文除了引述「一個美國新聞網」並無根據的陰謀論之外，還加碼影射古奇諾是故意跌倒的。

川普推文寫道：「被水牛城警察推倒的示威民眾，可能是反法西斯組織的內奸。75歲的古奇諾似乎是要去掃瞄警方的通訊系統，企圖讓設備斷訊，才會被警察推開的。我看了一個美國新聞網的報導，他被推的很輕，可是摔倒的時候卻刻意變嚴重。他的目標就是通訊警網。這會不會是設計好的呢？」

葛謨說，川普的言論令人震驚，「在沒有任何證據的情況下就歪曲事實。」

「美國總統應該是個負責人的人，但是川普卻在沒有任何證據的情況下就斷言示威者碰瓷警方，說他是假摔。」葛謨說，「你看75歲老頭的頭摔在地上流血，難道血也是假的？如果川普還要點臉(decency)，就應該為這條推特道歉，這是不可接受的。」

老翁律師反駁：空穴來風

古奇諾律師查爾寇恩(Kelly V. Zarcone)對媒體表示，川普的陰謀論說詞，純屬空穴來風。

查爾寇恩說，來自執法機關的所有人員到目前為止，都沒有任何有關陰謀論的說法，「為何身為美國總統，會對古奇諾做出如此黑暗、危險又不實的指控，讓我們感到無法理解。」

華盛頓郵報報導稱，在美國當前面臨新冠疫情與族裔紛亂雙重危機下，川普總統的處理表現已經漏洞百出，而這則毫無根據的推文，更讓一些助理和盟友感到挫折；就算對川普的推文不是特別震驚，也對他的煽動性推文感到沮喪。

華郵引述白宮匿名官員報導，官員擔心川普處理抗議的方式會有政治傷害，一直考慮是否讓川普在本周末前針對當前的動盪發表演說，而多數幕僚認為川普的推文是毫無益處的干擾。

75歲男子古奇諾(Martin Gugino)被兩名警員推倒，後腦著地流血受傷。 美聯社