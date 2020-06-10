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何時恢復20種日常活動？流行病學家大預測

世界日報 / 編譯郭宣含╱綜合9日電

紐約時報訪問511名流行病學家與傳染病專家，他們個別預測20種日常活動的恢復時間，調查結果顯示，許多流行病專家要再等三個月以上，才願意至共用的辦公室上班或搭乘大眾運輸工具；也有人要等一年以上，才願意與人握手(42%)，以及停戴口罩

今夏可望恢復

多數專家認為很快可開始恢復的活動包括：64%專家認為今夏可在無防範措施下收信，非緊急事件就醫(60%)、保持距離過夜度假(56%)，以及上沙龍或理髮廳(41%)。

雖然部分專家認為理髮廳相對安全，因為通常不會太擁擠而且有衛生要求，但其他專家認為理髮需當面接觸，仍具高風險，19%專家認為應等至少一年才恢復。

3到12個月後

多數專家認為以下十個活動尚須等待3到12個月，包括參加小型晚餐聚會(46%)、與朋友登山或戶外野餐(41%)、送小孩上學、露營和日托(55%)、共用辦公室上班(54%)、小孩玩伴日(47%)、搭乘大眾運輸(40%)、上門拜訪長者與友人(40%)、搭機(44%)、餐廳內用(56%)與上健身房(42%)。

一年以上

專家普遍認為應等一年以上再從事下列六個活動，包括參加婚禮或喪禮(42%)、與友人擁抱與握手(42%)、與陌生人外出(42%)、參加宗教儀式(43%)、停戴口罩(52%)、參加體育賽事、演場會或表演(64%)。

紐時指出，約6000名傳染病專家受邀參加此調查，但他們也強調，這些個人意見無法作為公眾與企業復工、全面檢測預測、追蹤接觸史與疫苗等防疫指南。

口罩 傳染病 紐約時報

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