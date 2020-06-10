何時恢復20種日常活動？流行病學家大預測
紐約時報訪問511名流行病學家與傳染病專家，他們個別預測20種日常活動的恢復時間，調查結果顯示，許多流行病專家要再等三個月以上，才願意至共用的辦公室上班或搭乘大眾運輸工具；也有人要等一年以上，才願意與人握手(42%)，以及停戴口罩。
今夏可望恢復
多數專家認為很快可開始恢復的活動包括：64%專家認為今夏可在無防範措施下收信，非緊急事件就醫(60%)、保持距離過夜度假(56%)，以及上沙龍或理髮廳(41%)。
雖然部分專家認為理髮廳相對安全，因為通常不會太擁擠而且有衛生要求，但其他專家認為理髮需當面接觸，仍具高風險，19%專家認為應等至少一年才恢復。
3到12個月後
多數專家認為以下十個活動尚須等待3到12個月，包括參加小型晚餐聚會(46%)、與朋友登山或戶外野餐(41%)、送小孩上學、露營和日托(55%)、共用辦公室上班(54%)、小孩玩伴日(47%)、搭乘大眾運輸(40%)、上門拜訪長者與友人(40%)、搭機(44%)、餐廳內用(56%)與上健身房(42%)。
一年以上
專家普遍認為應等一年以上再從事下列六個活動，包括參加婚禮或喪禮(42%)、與友人擁抱與握手(42%)、與陌生人外出(42%)、參加宗教儀式(43%)、停戴口罩(52%)、參加體育賽事、演場會或表演(64%)。
紐時指出，約6000名傳染病專家受邀參加此調查，但他們也強調，這些個人意見無法作為公眾與企業復工、全面檢測預測、追蹤接觸史與疫苗等防疫指南。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言