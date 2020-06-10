華人當鋪遭劫老闆娘被打斷腿 女兒：移民多年努力全毀了

美國明尼蘇達州非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日遭警員過度暴力執法致死，觸發全美大規模示威騷亂，部份更演變成暴力及搶掠事件。紐約市布朗克斯（Bronx）福坦莫區（Fordham）一間由華人經營的當舖上周一（1日）不僅被洗劫破壞，店主一家人更慘遭襲擊，女東主被打斷腳，其女兒傑薩琳（Jessalyn Shen）稱，沒想到全家移民多年來的努力，竟然在一夜之間毀於一旦。

傑薩琳的父母約在20年前開始經營當舖，她說：「當晚騷亂期間，我們留在當舖確保一切安全，突然一班匪徒破壞大門，湧入店內不斷搶掠，能拿走的都被他們搶走了」；傑薩琳其後與父母及男友拿着一盒珠寶打算走進車內躲避，卻被匪徒發現及跟蹤。

傑薩琳稱：「他們（匪徒）砸碎汽車的玻璃窗，試圖將我們逐個拖出車廂，媽媽被強行拖出去，我們合力把她拉住，爸爸更嘗試作出反擊，媽媽在被拉扯間遭打斷了腳，我掛在頸上的珠寶亦被搶走。」最終傑薩琳一家成功把車開走，並朝警察路障駛過去，直至找到警員，匪徒才不再追趕。

考慮結業 「不值得以家人性命來冒險」

傑薩琳68歲的母親雯迪（Wendy Shen）事後被送院，現仍在深切治療部留醫，院方稍後將安排她再次接受手術。傑薩琳的父親傑里（Jerry Shen）表示，店內約有3個保險箱遭破壞，估計捐失逾8萬美元（約62萬港元），「我可能不會再經營這間當舖了，因為不值得以我家人的性命來冒險」。

傑薩琳上周三（3日）在網站GoFundMe發起眾籌，至今籌得約6.9萬美元（約53萬港元）。她表示，很感謝善心人士的捐助，「這些捐款會用來重建我們的當舖與支付我媽媽的醫療費，以及賠償當晚有財物被盜的客戶」。

延伸閱讀：

【美國示威】白宮發言人：將調派更多資源應對 不會容忍搶掠行為

【美國示威】唐人街遭波及 華人組織︰示威與搶掠是兩批人

文章授權轉載自《香港01》