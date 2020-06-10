快訊

罷韓投票可獲11小時加班津貼？ 中鋼：輪班出勤依法處理

她PO韓冰、韓國瑜合照 透露韓下一步竟是「去廟裡！」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華人當鋪遭劫老闆娘被打斷腿 女兒：移民多年努力全毀了

香港01 / 李福源
位於紐約市的一間當鋪在示威期間遭洗劫。圖片來源／ ny1
位於紐約市的一間當鋪在示威期間遭洗劫。圖片來源／ ny1

美國明尼蘇達州非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日遭警員過度暴力執法致死，觸發全美大規模示威騷亂，部份更演變成暴力及搶掠事件。紐約市布朗克斯（Bronx）福坦莫區（Fordham）一間由華人經營的當舖上周一（1日）不僅被洗劫破壞，店主一家人更慘遭襲擊，女東主被打斷腳，其女兒傑薩琳（Jessalyn Shen）稱，沒想到全家移民多年來的努力，竟然在一夜之間毀於一旦。

傑薩琳的父母約在20年前開始經營當舖，她說：「當晚騷亂期間，我們留在當舖確保一切安全，突然一班匪徒破壞大門，湧入店內不斷搶掠，能拿走的都被他們搶走了」；傑薩琳其後與父母及男友拿着一盒珠寶打算走進車內躲避，卻被匪徒發現及跟蹤。

傑薩琳稱：「他們（匪徒）砸碎汽車的玻璃窗，試圖將我們逐個拖出車廂，媽媽被強行拖出去，我們合力把她拉住，爸爸更嘗試作出反擊，媽媽在被拉扯間遭打斷了腳，我掛在頸上的珠寶亦被搶走。」最終傑薩琳一家成功把車開走，並朝警察路障駛過去，直至找到警員，匪徒才不再追趕。

考慮結業　「不值得以家人性命來冒險」

傑薩琳68歲的母親雯迪（Wendy Shen）事後被送院，現仍在深切治療部留醫，院方稍後將安排她再次接受手術。傑薩琳的父親傑里（Jerry Shen）表示，店內約有3個保險箱遭破壞，估計捐失逾8萬美元（約62萬港元），「我可能不會再經營這間當舖了，因為不值得以我家人的性命來冒險」。

傑薩琳上周三（3日）在網站GoFundMe發起眾籌，至今籌得約6.9萬美元（約53萬港元）。她表示，很感謝善心人士的捐助，「這些捐款會用來重建我們的當舖與支付我媽媽的醫療費，以及賠償當晚有財物被盜的客戶」。

延伸閱讀：

【美國示威】白宮發言人：將調派更多資源應對　不會容忍搶掠行為

【美國示威】唐人街遭波及　華人組織︰示威與搶掠是兩批人

文章授權轉載自《香港01》

延伸閱讀

報復性罷免會成功？李柏毅：黃捷「情況真的很危險」

年薪百萬的代價？大批工程師首推職業病 網驚：各位經歷了什麼…

租屋處驚見「巨型窄小膠囊」 網友解析：昭和時期奢侈品

婚後妻拒行房堅持「用手解決」 落跑後始知驚人身世

相關新聞

華人當鋪遭劫老闆娘被打斷腿 女兒：移民多年努力全毀了

美國明尼蘇達州非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日遭警員過度暴力執法致死，觸發全美大規模示威騷亂，部份更演變成暴力及搶掠事件。紐約市布朗克斯（Bronx）福坦莫區（Fordham）一間由華人經營的當舖上周一（1日）不僅被洗劫破壞，店主一家人更慘遭襲擊，女東主被打斷腳，其女兒傑薩琳（Jessalyn Shen）稱，沒想到全家移民多年來的努力，竟然在一夜之間毀於一旦。

美參議員致信龐培歐 呼籲美國接納港人

彭博資訊報導，幾位美國參議員敦促華府收留想逃離香港的港人，以因應中共限制香港自治的作為。

人性與科學的「血熱之心」：美國愛滋病防治運動的克萊默與佛奇

倡議愛滋病防治運動的大台柱——賴瑞．克萊默（Larry Kramer）——在今年5月27日逝世。消息傳出後，此次在COVID-19疫情中作為美國政府科學發言人的佛奇（Anthony Fauci），也公開致敬這位偉大的倡議先驅。兩人的命運緊緊相連，他們曾因為愛滋病毒而誓不兩立、也因為愛滋病毒而成為人生至交...

美年輕選民覺醒 走向街頭捍衛權益

向來對政治冷感的美國年輕人，受到黑人佛洛伊德之死的刺激，紛紛走上街頭！雖然年輕人的投票率偏低，但近年來逐漸走向政治覺醒，在校園槍擊案和氣候變遷的議題上，得到不少政治人物的支持，甚至促成修法。然而，民主黨總統參選人拜登是否能夠真的改變種族歧視的現狀，年輕人仍抱有疑慮。

國安疑慮威脅在美營運 中國電信喊冤

美國聯邦通信委員會以國安疑慮為由，准備撤除中國國有企業在美國的營運許可。周一(6月8日)晚上，中國電信(Chinese Telecom)在美國的分部發出回復政府的文件，呼籲美國聯邦通訊傳播委員會(FCC)不要撤銷其授權許可。FCC在20年前就已經發出營運授權許可給中國通信，讓該公司提供進出美國的通訊服務至今。

川普裁撤駐德美軍 南韓擔心會是下一個目標

據《華爾街日報》等媒體當地時間5日報導，美國總統川普已指示國防部，在9月前將駐德國美軍裁減9500人。有分析認為，這可能...

街頭抗議不停 白宮疫情協調員柏克斯憂疫情抬頭

川普總統連周盼望復工，但最近各州取消封鎖限制，民眾湧上街頭為非裔佛洛伊德(George Floyd)之死抗議，同時全美22州新冠肺炎新增病例攀升，白宮疫情協調員柏克斯(Deborah Birx)憂心疫情恐捲土重來。

拜登民調55% 川普痛批CNN：跟新聞一樣造假！

有線電視新聞網(CNN)民調顯示川普總統以41%的支持度，落後民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)14個百分點；民調也指出多數民眾不認同他處理示威抗議的方式，造成負面影響；如此一來，川普陣營將重新調整選戰策略，鎖定拜登與中國關係

共和黨人不挺川普選總統 NBC：跟4年前原因不一樣

紐約時報報導，越來越多共和黨重要人物比預期更早開始討論，要等多久再表態不支持川普總統競選連任，或甚至可能投票給民主黨總統候選人拜登；國家廣播公司(NBC)也分析說，今年大選更廣泛的政治形勢已與2016年不同

大選前給川普一擊？前國安顧問波頓 月底出新書

去年9月遭到川普總統開除的白宮前國安顧問波頓(John Bolton)的白宮回憶錄新書23日即將上市，預期這本書將有許多對川普不利的秘辛。 波頓2018年4月到2019年9月擔任白宮國安顧問

拜登覓女副手 譚美擁華人血統、賀錦麗實力募款

美前副總統拜登(Joe Biden)日前正式獲得民主黨提名，成為民主黨準總統候選人，而副總統候選人也即將進入遴選程序；拜登曾在3月份的辯論會上承諾，副手人選將會是一名女性，也因此剔除包括初選中表現亮眼的競選對手

熱門新聞

婚後妻拒行房堅持「用手解決」 落跑後始知驚人身世

中共武統台灣？富比世專家：兩棲作戰經驗不足可能失敗

全球航空業裁員潮持續！傳阿聯酋航空大裁機長與機組員

日本遊客驟減奈良鹿恢復「黑豆便」 網笑：正露丸產量大增

租屋處驚見「巨型窄小膠囊」 網友解析：昭和時期奢侈品

美股道瓊開盤跌逾300點 終止連六漲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。