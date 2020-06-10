美參議員致信龐培歐 呼籲美國接納港人
彭博資訊報導，幾位美國參議員敦促華府收留想逃離香港的港人，以因應中共限制香港自治的作為。
以印第安那州共和黨籍議員Todd Young為首的幾名參議員致信國務卿龐培歐說：「考量到中國共產黨持續以恐懼和壓迫做為統治工具，我們帶著非常擔憂的心情寫下這封信。部分香港人民的生活不再安全，他們正在香港以外的地區尋求庇護。」
七位參議員認為，美國應提供替代選擇，給那些希望生活在具有民主價值、保護人權及維護法治之地的港人。
這項意見也許會吸引華府的注意。例如，總統川普日前轉貼阿肯色州共和黨參議員Tom Cotton的推文，內容是呼籲政府優先考慮接受遭迫害的港人赴美。
龐培歐本月在美國企業研究所（American Enterprise Institute）的播客節目中表示，華府正在考慮這項行動。
他表示：「我不確定（華府）最後會如何付諸行動。如你所知，英國與香港的關係不同，許多港人持有英國國民海外護照。香港與英國之間存在悠久的歷史，這非常不同。但我們正仔細考慮這項行動。」
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