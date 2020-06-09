反種族歧視 谷歌Chrome編碼將移除黑名單等詞

為表達支持反種族歧視運動，科技巨擘谷歌（Google）旗下的瀏覽器Chrome團隊對用詞的考究細微到像是「黑名單」和「白名單」等，影射種族主義的詞彙也要棄絕使用。

國外科技網站9To5Google報導，Google Chrome自去年10月起即在官方程式碼風格指南中，納入「如何編寫種族中立代碼」的條文細則。這份文件明確規範，Chrome和Chromium的開發人員，避免使用「黑名單」（blacklist）、「白名單」（whitelist），而改用中性詞彙如「阻擋名單」（blocklist）和「允許名單」（allowlist）。

非裔美國詩人休斯（Langston Hughes）曾在其撰寫的文章「黑色那個詞」（That Word Black，暫譯）中以輕鬆略帶尖銳的方式闡述這個問題。他寫道：「諸如『黑名單』及『白名單』之類的詞彙，會強化『黑等於壞，白等於好』的概念。」

以阻擋名單取代黑名單，谷歌早在2018年5月就開始採取類似行動並取得進展，不過瀏覽器Chrome的內部程式碼仍有許多地方使用黑名單這個詞彙，包括一整組名為components/blacklist的程式碼。

有鑑於近來美國反種族歧視和警察暴力的抗爭，至少已有一名Chromium的開發者主動負起責任，實現瀏覽器Chrome種族中立的期盼。

最近有開發者向Goole提交新的程式碼變更，希望在不破壞瀏覽器任何部分的情況下，安全替換每一個指涉「黑名單」的詞彙，最終目標是把components/blacklist更名為components/blocklist。

一旦這個程式碼變更經過審視且被採納，總計共有2000多個「黑名單」一詞被替換。