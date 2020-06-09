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美年輕選民覺醒 走向街頭捍衛權益

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
在近來的反種族歧視示威中，可見到許多Z世代的年輕人，其中不少人是第一次上街頭遊行。(Photo by Wikimedia Commons)
在近來的反種族歧視示威中，可見到許多Z世代的年輕人，其中不少人是第一次上街頭遊行。(Photo by Wikimedia Commons)

向來對政治冷感的美國年輕人，受到黑人佛洛伊德之死的刺激，紛紛走上街頭！雖然年輕人的投票率偏低，但近年來逐漸走向政治覺醒，在校園槍擊案和氣候變遷的議題上，得到不少政治人物的支持，甚至促成修法。然而，民主黨總統參選人拜登是否能夠真的改變種族歧視的現狀，年輕人仍抱有疑慮。

年輕人政治覺醒

根據《衛報》和《德國之聲》報導，美國的年輕人向來對政治冷漠，在2016年總統大選中整體的投票率為61.4%，18到29歲的年輕人卻只有46.1%，而投票率最高的族群是65歲以上的老人。不過在2018年期中選舉（選出眾議員、部分的參議員以及地方首長）時，年輕人的投票率比起2014年增加16%，顯示出年輕人的政治覺醒。

在近來的反種族歧視示威中，可見到許多Z世代的年輕人，其中不少人是第一次上街頭遊行。在2018年的佛羅里達校園槍擊案中，也是因年輕人發起的抗議行動，促成該州槍枝法的修法；而年輕人不斷鼓吹重視氣候變遷，也讓多位民主黨政治人物提出「綠色新政」的政見，確保環保和社會公平能夠兼具。

21歲首次參與遊行的妙雅表示，對於近年來非裔美國人遭警方槍殺的事件層出不窮，她已經受夠了。前總統歐巴馬在上周的一場演講中，也表示在年輕人身上看到了國家進步的希望，他提到黑人民權領袖馬丁路德金恩以及麥爾坎•X，同樣也是在年輕時投身人權運動。

拜登能否吸引青年

「年輕人明白川普對美國的傷害更大，但問題是若拜登當總統，情況會不會真的有所改變。」24歲準備參選威斯康辛州參議員的埃爾米卡什菲指出。拜登日前提到警方在面對嫌疑犯的時候，可以選擇先射腳而非心臟，似乎忽視了有色人種遭逮捕的機率遠高於白人的現況，而且拜登過去曾和種族隔離者合作也引發爭議。

《國土報》也指出，拜登獲得65歲以上選民的壓倒性支持，但35歲下的支持度堪憂。美國全國有色人種協進會的青年與大學部主任洛夫汀表示，他們雖然鼓勵有色人種參與政治，但不希望是訴諸對川普的恐懼。

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投票率 拜登 氣候變遷

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