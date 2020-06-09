國安疑慮威脅在美營運 中國電信喊冤

美國聯邦通信委員會以國安疑慮為由，准備撤除中國國有企業在美國的營運許可。周一(6月8日)晚上，中國電信(Chinese Telecom)在美國的分部發出回復政府的文件，呼籲美國聯邦通訊傳播委員會(FCC)不要撤銷其授權許可。FCC在20年前就已經發出營運授權許可給中國通信，讓該公司提供進出美國的通訊服務至今。

該公司在文件中指美國政府的指責「毫無根據」，稱「FCC不應該在缺乏任何不當行為的前提下，就以外交政策為由，撤銷該公司在美國營運的權利」。

近年來美國對國家安全的警戒心逐漸升高，讓中國公司在美國的業務受到威脅。今年4月，美國司法部、國土安全局、國防部、商務部共同指出與中國電信合作存在「重大且不可承受的國家安全以及執法風險。」

接著，FCC發出命令，要求三家中國國有通訊企業給予說明，這些公司包括中國通信、中國聯通、Pacific Networks太平洋及其子公司ComNet (USA)。FCC警告可能將禁止這些公司在美國營運。

如今，受到壓力的三家公司都做出了回復: 中國聯通在6月1日的一份聲明中說，該公司與美國長達20年的合作記錄良好，長期以來妥善遵守美國FCC所規範的義務，也有意願配合美國執法機構。Pacific和ComNet則都聲稱沒有受到中國政府或是中國共產黨指揮從事任何威脅美國國家安全的行為。中國電信在6月8日的聲明中則表示，其在美國224名雇員當中，有72人是美國公民，該公司也積極配合美國執法。

但是這些公司的說辭可能仍難以打動FCC。2019年五月，美國FCC便曾經國家安全為由，投票否決另一家中國國有公司–中國移動進入美國提供服務。FCC擔憂中國政府利用通信公司從事反美國間諜行動。

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