街頭抗議不停 白宮疫情協調員柏克斯憂疫情抬頭

川普總統連周盼望復工，但最近各州取消封鎖限制，民眾湧上街頭為非裔佛洛伊德(George Floyd)之死抗議，同時全美22州新冠肺炎新增病例攀升，白宮疫情協調員柏克斯(Deborah Birx)憂心疫情恐捲土重來。

約翰霍普金斯大學統計，短短四個多月中，全美超過195萬人感染新冠肺炎，並造成逾11萬人死亡。最近全美22州新增病例持續攀升，約20州減少，八州持穩。

有線電視新聞網(CNN)報導，佛州是新增病例最多的一州，過去一周每日新增病例平均增加約46%，多數邁入第二復工階段的州情況也差不多。

CNN指出，過去幾周數千名美國人無視衛生官員建議，未戴口罩上街抗議，也未保持社交距離；加上多州逐漸復工，疫情恐再惡化。同時白宮防疫小組已大幅減少活動，並努力追蹤感染率的潛在影響。

聯邦疾病防治中心(CDC)主任芮斐德(Robert Redfield)6月初表示應對抗議者進行病毒檢測，他認為街頭抗議恐成傳播病毒的「播種事件」，尤其是在大都會區。

一名白宮匿名官員表示，自從抗議活動開始，柏克斯便持續監控抗議情況，觀察是否出現疫情重返的跡象；該名官員也指出，柏克斯預計本周向防疫小組報告初步情況，但仍須一段時間才能掌握進一步疫情。

美聯社報導，可能需要數周時間才能判斷全國抗議活動對於疫情的影響，因為感染者往往需要數天才會出現症狀並反映在數據上。

除了沿海都會區，內陸州過去幾星期的疫情蔓延更廣。猶他州州眾議員蘇珊娜．哈里森(Suzanne Harrison)說，最近確診案例接近指數型增長；她7日推文說當天確診率(18.5%)是前一天兩倍(9.4%)。

多所大學也回報體育賽事出現新病例，包括阿肯色州立大學(Arkansas State University)、奧本大學(Auburn University)和奧克拉荷馬州立大學(Oklahoma State University)。