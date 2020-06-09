拜登民調55% 川普痛批CNN：跟新聞一樣造假！

有線電視新聞網(CNN)民調顯示川普總統以41%的支持度，落後民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)14個百分點；民調也指出多數民眾不認同他處理示威抗議的方式，造成負面影響；如此一來，川普陣營將重新調整選戰策略，鎖定拜登與中國關係，以及拜登兒子杭特‧拜登，塑造貪腐形象。

CNN 8日民調指出，拜登支持度55%大幅領先川普的41%，差距比一個月前的51%比46%還大；民調也顯示，經過非裔男子佛洛伊德(George Floyd)之死和全國示威，不認同川普的比例也從51%上升至57%。

不過華爾街日報和國家廣播公司(NBC News)7日民調顯示，拜登只領先7%，另一個民調機RealClearPolitics則是7.8%，與CNN有段差距；川普則上推特痛批：「CNN的民調跟新聞一樣假。」

但有人質疑CNN民調於上周二至五之間進行，代表周五發布失業率，顯示新增就業250萬人之前，大部分民調已完成，因此數據不利川普。

民調更指出42%選民認為，種族議題對總統大選非常重要，高於著重經濟的40%。還有63%民眾認為拜登較能妥善處理種族議題，高出32%；相信他能拓善控制新冠肺炎疫情，帶領國家的選民，也比川普支持者多了14%。相較之下，川普在經濟發展上贏過拜登五個百分點。

CNN民調由SSRS在6月2至5日進行，電訪全國1259位成年人，其中1125位是註冊選民，抽樣誤差為正負3.4%。

近期全美個都出現反種族主義和警察暴力的示威遊行，65%選民認為川普的處置反倒對他造成傷害。

川普陣營人士更匿名表示，內部調查也察覺，他在老年人和搖擺州的支持度都呈現下降趨勢。

美聯社指出，疫情和種族紛爭導致川普支持率下滑，必須重新擬訂競選策略；川普陣營將著重攻擊拜登與中國關係，以及利用他的兒子杭特‧拜登(Hunter Biden)塑造貪腐形象；另外，也計畫對拜登支持1994年犯罪法案展開攻勢，宣稱這將造成城市的動盪不安。

雖然抹黑拜登是川普陣營的必要策略，但恐怕無法拉抬自己的聲勢；拜登陣營發言人達柯洛(TJ Ducklo)說：「川普陣營總是故技重施，誇下海口但又被弄得灰頭土臉；他們和超級政治行動委員會(Super PAC)4月起花了近2000萬攻擊拜登，但民調卻持續下跌。」