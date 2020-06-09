共和黨人不挺川普選總統 NBC：跟4年前原因不一樣

紐約時報報導，越來越多共和黨重要人物比預期更早開始討論，要等多久再表態不支持川普總統競選連任，或甚至可能投票給民主黨總統候選人拜登；國家廣播公司(NBC)也分析說，今年大選更廣泛的政治形勢已與2016年不同。

2016年，共和黨重要人士表態不支持川普選總統時，很可能是受到普遍假設影響，認為反正川普不可能當選，當時也沒有持續進行的保守派執政議程可能遭到波及。

但2020年大選卻不同；NBC分析，特別引人注目的是，許多出面表態不支持川普的共和黨人，曾經直接與他共事，甚至曾經在他的內閣任職。

前國防部長馬提斯(Jim Mattis)對川普猛烈抨擊，前白宮幕僚長凱利(John Kelly)也表態支持馬提斯的觀點；連前國家情報總監柯茨(Dan Coats)也沒有為川普背書。

而如今共和黨人出面反對自身所屬政黨的現任總統，會危及政策重點，包括任命保守派法官，支持對企業有善的法規，以及減稅措施，更會招致川普猛烈報復。

據匿名知情人士透露的私下討論內容，他們之所以這麼急，是因為川普對反警察暴力示威抗議的煽動回應，再加上他對抗新冠病毒疫情處理失當。

NBC報導，前國務卿鮑爾(Colin Powell)日前在有線電視新聞網(CNN)「美國國情」(State of the Union)節目上說，川普已「逐漸背離」憲法，還習慣說謊；鮑爾2016年就沒有投票給川普，也說今秋打算投給拜登。

紐時也報導，知情人士透露，前總統小布希(George W. Bush)不會支持川普競選連任，而前佛羅里達州長傑布‧布希(Jeb Bush)則尚未決定將如何投票。

猶他州聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)不會支持川普，並且正在仔細考慮要不要讓妻子安(Ann)參選，或在11月投下另一張選票。

已故共和黨聯邦參議員馬侃的遺孀辛蒂·馬侃(Cindy McCain)幾乎已篤定支持拜登，但還沒決定要多高調宣布此決定，因為她的一個兒子也打算參選從政。

共和黨多位前任領袖，例如前任眾院議長萊恩(Paul Ryan)與貝納(John Boehner)都不願透露打算如何投票，而不願支持川普的部分共和黨人也正在權衡，與其支持第三黨競爭者，要不要公開表態支持拜登。