大選前給川普一擊？前國安顧問波頓 月底出新書

去年9月遭到川普總統開除的白宮前國安顧問波頓(John Bolton)的白宮回憶錄新書23日即將上市，預期這本書將有許多對川普不利的秘辛。

波頓2018年4月到2019年9月擔任白宮國安顧問，他這本名為「事發的房間：白宮回憶錄」(The Room Where It Happened: A White House Memoir，暫譯)的新書，出版排程曾遭政府官員基於國家安全會議(NSC)審查為由，阻止數月。

「華盛頓郵報」報導，川普曾表示，波頓不應該在選舉前出版這本書，並私下指他為「叛徒」，記述負面言論。

消息人士透露，即便未獲白宮首肯，波頓仍計畫出書，但會謹慎刪去機密內容。

波頓的律師庫柏(Charles Cooper)先前表示，波頓「持續真誠地追尋出版前程序」。

這本592頁的書籍預料將從白宮國安顧問的觀點，提供白宮內部的真切秘辛，可能描述川普的決策過程，在烏克蘭、委內瑞拉、北韓到伊朗等外國政策上，與顧問意見相悖的內幕。

「紐約時報」今年初報導波頓新書將佐證，川普暫緩軍援以施壓烏克蘭進行政治調查後，引起軒然大波。

消息人士透露，波頓將在書中討論華府與烏克蘭交涉的細節。

幕僚表示，波頓帶著川普滿滿的慍火離開白宮；波頓雖然較少接受媒體訪問，但經常收費公開演講。

部分波頓在白宮的前同事私下批評他「自戀」、「脾氣大的鬥雞」(knife-fighter with a temper)，且曾與國務卿龐培歐(Mike Pompeo)和財政部長米努勤(Steven Mnuchin)等幕僚起衝突。

官員表示，川普偶爾還是會揶揄波頓，稱波頓想「炸每個人」，但波頓的鷹派作風，以及他數十年的外交社群經驗，獲得共和黨外交政策圈人士的讚賞。

華郵指出，尚不清楚白宮是否會出手阻止新書上市；專家表示，波頓可能失去安全許可，或被迫放棄出版收益。