拜登覓女副手 譚美擁華人血統、賀錦麗實力募款

美前副總統拜登(Joe Biden)日前正式獲得民主黨提名，成為民主黨準總統候選人，而副總統候選人也即將進入遴選程序；拜登曾在3月份的辯論會上承諾，副手人選將會是一名女性，也因此剔除包括初選中表現亮眼的競選對手，聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders，佛特蒙州)，以及紐約州州長葛謨(Andrew Cuomo)等人選。

根據富比世雜誌(Forbes)的報導，可能成為拜登副手的人選目前多達10位女性，呼聲最高的包括曾參加初選的聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris，加州)、伊莉莎白‧華倫(Elizabeth Warren，麻州)、以及具有一半華人血統的譚美(Tammy Duckworth，伊利諾州)。

譚美雖然是在泰國出生，但她的母親是潮州人；同時，譚美也是一名退役的陸軍中校，她曾參加過伊拉克戰爭，當時擔任一名直升機駕駛員，但卻在一次駕駛黑鷹直升機的任務途中被敵軍擊落，意外後她失去雙腿，也成為第一個雙腿截肢的女兵。

另外，賀錦麗以虛擬募款活動替拜登的競選團隊募得200萬元，預計9日還要舉辦另一場募款活動，該活動的募款起價為500元，最高可達10萬元，所有募款都將捐給由拜登競選團隊和民主黨全國委員會(DNC)，共同運作的「拜登勝利基金會」(Biden Victory Fund)，而賀錦麗的募款實力也讓她成為副手遴選名單中的一支獨秀。

除了考慮諸多女性聯邦參議員，曾參選喬治亞州州長的非裔候選人史黛西‧艾布蘭(Stacey Abrams)、新墨西哥州州長蜜雪兒‧葛理申(Michelle Lujan Grisham)、及密西根州州長葛瑞琴‧惠特默(Gretchen Whitmer)，也都在拜登副手人選的名單中。