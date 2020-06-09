美、俄核武談判 盼中國納三邊框架

美、俄本月將舉行核武談判，中國也受邀！美國負責軍備管控的特使畢林斯利8日表示，美國與俄羅斯已決定6月份召開核武談判，並已邀請北京當局參加。由於中共曾多次表示反對條約多邊化，此次是否出席引發關注。

美、中、俄三方制衡

根據《CNN》報導，美國軍備管制特使畢林斯利推文表示，8日與俄羅斯副外長里亞布科夫商定了6月舉行核武談判的日期及地點，中國也獲邀參加。他5月曾重申，希望未來的軍備控制協議是多邊框架，「我們絕對希望，只要達成任何協議，中國將成為今後三邊框架的一部分。」

美國在去年2月宣布正式退出與俄羅斯簽署的《中程核導彈條約》（簡稱INF）後曾表示，希望與中、俄各方坐下來，達成一份更好的軍備管控條約。INF條約要求簽署方銷毀並禁止生產或測試所有射程為500至5,500公里（310至3,420英里）的陸基彈道導彈和巡航導彈，導彈發射器及其相關的支持結構和設備。

美國國會下屬的美中經濟和安全審查委員會（USCC）去年1月底發布報告指出，川普之所以要退出INF條約，主要考量就是，「中國不是INF條約的締約國，所以能夠迅速擴大導彈庫，作為打擊美國和盟軍在亞洲軍事戰略的力量。」

中方態度消極

根據華府《國會山報》報導，川普政府放棄了一些關鍵軍備控制協定，最近簽署了《開放天空條約》，以尋求與俄羅斯和中國達成三方協議。普遍認為堅持三邊協議是破壞新的裁軍條約的一種方式，新的裁軍條約將於2021年2月到期，而美國和俄羅斯之間的核裁軍條約將被廢除。然而，北京曾多次拒絕參加三方會談的呼籲。

軍備控制協會常務理事金博爾表示，美國和俄羅斯擁有世界上約85%的核武，是中國、英國和法國相加的戰略核彈頭部署總量的10倍以上，其核武庫規模不成比例。無論是美國總統川普還是國務卿龐培歐，都曾提出將中共納入軍備管控條約。

【更多精采內容，詳見 】