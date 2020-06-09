美媒：川普欲簽維吾爾法案施壓北京

(德國之聲中文網) 路透社周二 (6月2日) 報導，消息人士指出美國總統川普預計簽署上個月由眾議院通過的《維吾爾人權政策法案》，意圖以此舉來針對中國打壓維吾爾人的議題向北京施壓。該法案呼籲美國政府對負責策劃與執行新疆再教育營政策的中國官員進行制裁。根據聯合國統計，至少有超過百萬名維吾爾人被中國關押於再教育營內。

中國駐美大使館也在第一時間透過聲明重申，《維吾爾人權政策法案》是意圖抹黑中國反恐與去極端化政策的舉動，而這種作法也嚴重干預中國內部事務。聲明寫道：「中國政府表達強烈抗議。我們呼籲美國盡快修正錯誤，停止在新疆相關的議題上干預中國內部事務，不要再朝錯的道路走下去。」

過去幾個月，中美關系因新冠疫情與中國意圖強行通過「港版國安法」而變得越來越緊張。中國政府一再強調他們並未不當的處理新冠疫情，並不斷呼籲美國停止干預香港與中國事務。

此外，美國總統特朗普上周曾表示，他沒有想要針對中國強行通過「港版國安法」一事，對中國國家主席習近平本人進行制裁。然而，川普上個月底宣布華盛頓將以取消香港所享有的特殊待遇來懲罰中國，並說將會對負責「打壓香港自由」的中國官員進行制裁。

維族美國人：法案給予維族希望

共和黨參議員魯比奧 (Marco Rubio) 所提案的《維吾爾人權政策法案》當中，點名新疆的黨委書記陳全國為在新疆對維吾爾人進行大規模人權迫害的主要推手。維吾爾裔的美國國際宗教自由委員會的委員努爾·圖凱勒 (Nury Turkel) 上個月接受德國之聲專訪時曾表示，這個法案給予維吾爾人不少希望，因為法案內容賦予美國政府更多權力針對維吾爾人被打壓一事，對中國政府施壓。

他說：「美國國會過去一年多來，在維吾爾人受到中國政府迫害的議題上，透過不少法案來提供各種協助。我在成為美國國際宗教自由委員會的委員之前，曾多次在國會的聽證會，並在會中詳細說明維吾爾人受到的各種迫害。我在聽證會中提出的不少建議，也被納入了這項法案中。」

圖凱勒表示，他不希望《維吾爾人權政策法案》是美國國會最後一次透過立法在新疆議題上向中國施壓，而他也希望其他國家能運用現存的《全球馬格尼茨基人權問責法》，針對中國打壓維吾爾人一事對北京進行制裁。

他告訴德國之聲：「我希望有《全球馬格尼茨基人權問責法》的各國政府能運用現存法令來保證各國維吾爾人的權益。對各國政府來說，這並不是很難達成的事。此外，我也希望他們能在向聯合國這樣的國際組織內，組成一個聯盟來就維吾爾人被打壓的議題集體發聲。」

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