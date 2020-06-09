聽新聞
test
0:00 / 0:00
「專利在手付錢給我！」擁最多技術 川普擋不了華為從5G獲利
彭博資訊引述一份新發表的研究指出，儘管美國川普政府努力要將華為排擠在無線通訊5G供應鏈之外，但華為因為擁有最多的5G技術專利，無論如何確定都能拿到錢。
科技研究與分析公司GreyB Services與Amplified AI兩家公司共同進行的研究發現，與5G技術標準最相關的發明之中，80%掌握在六家公司手中，分別是華為、三星電子、 LG電子、諾基亞、愛立信和高通，其中高通是唯一的美國公司。
GreyB Services主管Deepak Syal說：「就算使用其他公司建置5G網路系統，建置者仍須支付華為開發相關技術的智慧貢獻（專利權利金）。」
彭博說，得業界標準專利者，得天下。檢視一家公司擁有的專利有多少，以及這些專利與業界技術標準的相關程度，就能判定會由5G技術中獲得最多利益。業界標準至為關鍵，設定標準才能確保各裝置間的通訊與協調運作。
根據華為今年2月開始與Verizon訴訟的法庭呈堂文件，華為因專利授權的收入超過14億美元，不過支付給其他公司的專利授權費用也有600萬美元之多。
參與研究的猶他大學法律教授Jorge Contreras表示，「純以技術觀點，國家主義就是行不通。」這也是川普政府辦法想盡要抑制華為在中國大陸以外地區的成長，而華為卻能因技術領先和之前的全球布局，繼續是個難以撼動的角色。
這項研究邀請25位研究人員，針對宣稱是5G重要發明的6,400項技術進行分析，認定其中只有1,658項專利能稱得上是5G的核心技術。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言