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「專利在手付錢給我！」擁最多技術 川普擋不了華為從5G獲利

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
一項研究顯示華為擁有最多的5G關鍵技術專利。（路透）
一項研究顯示華為擁有最多的5G關鍵技術專利。（路透）

彭博資訊引述一份新發表的研究指出，儘管美國川普政府努力要將華為排擠在無線通訊5G供應鏈之外，但華為因為擁有最多的5G技術專利，無論如何確定都能拿到錢。

科技研究與分析公司GreyB Services與Amplified AI兩家公司共同進行的研究發現，與5G技術標準最相關的發明之中，80%掌握在六家公司手中，分別是華為、三星電子、 LG電子、諾基亞、愛立信和高通，其中高通是唯一的美國公司。

GreyB Services主管Deepak Syal說：「就算使用其他公司建置5G網路系統，建置者仍須支付華為開發相關技術的智慧貢獻（專利權利金）。」

彭博說，得業界標準專利者，得天下。檢視一家公司擁有的專利有多少，以及這些專利與業界技術標準的相關程度，就能判定會由5G技術中獲得最多利益。業界標準至為關鍵，設定標準才能確保各裝置間的通訊與協調運作。

根據華為今年2月開始與Verizon訴訟的法庭呈堂文件，華為因專利授權的收入超過14億美元，不過支付給其他公司的專利授權費用也有600萬美元之多。

參與研究的猶他大學法律教授Jorge Contreras表示，「純以技術觀點，國家主義就是行不通。」這也是川普政府辦法想盡要抑制華為在中國大陸以外地區的成長，而華為卻能因技術領先和之前的全球布局，繼續是個難以撼動的角色。

這項研究邀請25位研究人員，針對宣稱是5G重要發明的6,400項技術進行分析，認定其中只有1,658項專利能稱得上是5G的核心技術。

專利 川普 華為 5G

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