美國詐領失業金案增！6.5億美金遭盜領 恐加劇暴動

美國失業救濟金遭詐領，導致許多人領不到錢，恐加劇國內暴動！美國國安部近日表示，有近6.5億美金的救濟金遭到詐騙集團盜領，由於美國目前失業人口已達4270萬人，相關部門無法負荷大量業務，導致詐騙集團有機可乘，冒領補助。外界擔心這可能會讓美國暴動加劇。台灣也有類似詐騙情況，民眾要多留意。

州政府社福遭駭

根據《美聯社》報導，美國勞動部官員達爾表示，承平時期至少有10%的失業救濟金是被浪費掉的，大約有260億美金，而這些很多都被詐騙集團給騙走。目前美國共有4270萬人申請失業救濟，雖然很多州已經逐步解封、復工，不過美國政府表示目前僅有2150萬人領到紓困金，這也讓詐騙集團有機可乘，畢竟1個禮拜可以領600元美金。

美國國安部的備忘錄提到，華盛頓州、北卡、懷俄明與佛羅里達都有被駭客攻擊的跡象，目前損失約6.5億美金，已追回3.33億美金。而且連有工作的勞工都是受害者，麻州民眾肯特表示，他還會收到州政府寄信告知已經在處理他的失業申請，「但是我有工作，根本不會去申請。」

民眾需謹慎以對

《奧勒岡人報》也提到，美國司法部也再著手調查相關現象，目前以華盛頓州的情況最嚴重，否則除了讓民眾被騙以外，如果太多人沒有拿到救濟金，加上美國現在正陷入反種族歧視引發的暴動，恐怕會讓失業民眾的情況更加惡化，引發外界擔憂。

有媒體報導，隨著疫情蔓延，詐騙案件數也逐步上漲。詐騙集團多以「疫情爆發」、「恐慌購物」、「居家隔離」、「經濟蕭條」，衍伸出各種詐騙手法，從大家熟知的口罩詐騙，到假稱網購系統、政府救濟補助、疫苗投資等等，民眾都需要留意。

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