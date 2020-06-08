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共和黨要角倒戈！鮑爾宣布支持拜登 川普嗆：老古板

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
美國前副總統拜登。 美聯社
美國前副總統拜登。 美聯社

重量級的共和黨要角近日紛紛倒戈，表明不支持川普總統尋求連任，包括前總統小布希(George W. Bush)、共和黨猶他州聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)，以及曾任參謀首長聯席會議主席的前國務卿鮑爾(Colin Powell)。鮑爾更是直接表明，今年大選會把票投給民主黨候選人拜登(Joe Biden)，「今年選舉，我再怎樣都不會把票投給川普。」

鮑爾7日接受有線電視新聞網(CNN)專訪時說，大選時會投票給拜登，因為川普「對很多事情說謊」，而且共和黨國會議員拿川普沒辦法，無力對川普究責。

雖然身為共和黨員，但鮑爾在過去的美國總統大選中，曾經投給民主黨的歐巴馬(Barack Obama)及喜萊莉‧柯林頓(Barack Obama)。

小布希任擔任國務卿的鮑爾受訪時說，與拜登政治理念接近，也有交情，兩人共事更長達35年。他說：「我會投票給他。」

談到最近全美各地示威群眾頻頻所遭受的對待，鮑爾說：「我們有憲法，我們必須遵守憲法，但總統卻背離憲法。」

小布希、羅穆尼也不投川普

消息人士透露，在布希家族當中，前總統小布希已經說不會投票給川普，而小布希的弟弟、前佛羅里達州州長傑布‧布希(Jeb Bush)則表示，還無法確定是否將投票給川普。

羅穆尼也已表態不會投給川普，至於今年11月將如何投下一票，目前仍在考慮中。已故共和黨亞利桑納州聯邦參議員馬侃(John McCain)的遺孀辛蒂‧馬侃(Cindy McCain)幾乎篤定會把票投給拜登，只不過礙於她的兒子打算從政，因此將保持低調。

紐約時報報導，在小布希表明不支持川普的明確態度之下，接下來可望出現更多共和黨大老跟進。

川普7日上午在推特發文，反批鮑爾「浪得虛名」、「老古板」。川普在推文中寫道，美國被捲進災難連連的中東戰爭，這筆帳要算在鮑爾頭上，「他剛剛竟然宣布，要投票給另逼個老古板，瞌睡蟲拜登。」

川普 鮑爾 共和黨

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