快訊

包圍王浩宇服務處丟雞蛋 場面混亂「杏仁哥」遭警方帶走

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「未能掌握各族裔疫情」 川普政府令各州回報人口數據

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合7日電
川普政府日前公布新規定，要求各州依種族、族裔、年齡與性別回報民眾新冠肺炎的檢測數據，藉此回應議員要求並進一步掌握疫情全貌。圖／美聯社
川普政府日前公布新規定，要求各州依種族、族裔、年齡與性別回報民眾新冠肺炎的檢測數據，藉此回應議員要求並進一步掌握疫情全貌。圖／美聯社

新冠肺炎對不同族裔造成不成比例的影響，川普政府日前公布新規定，要求各州依種族、族裔、年齡與性別回報民眾新冠肺炎的檢測數據，藉此回應議員要求並進一步掌握疫情全貌。

「紐約時報」報導，全國實驗室以及提供現場與居家檢測的非實驗室單位，皆須根據聯邦衛生福利部公布細節，依所在地寄送疫情人口統計數據給州與地方的公衛部門。

衛福部助理部長吉羅爾(Brett P. Giroir)表示，各州繳交這些數據的截止日期為8月1日，但他預期多州會及早開始，因為「我們一定曉得迅速完成此事的重要性」。

新規定出爐的同時，聯邦疾病防治中心(CDC)主任芮斐德(Robert R. Redfield)在衛生小組委員會聽證會上接受眾院議員備詢，被質疑CDC回應疫情慢半拍；國會部分議員表示，CDC未能預期疫情對非裔與西語裔的影響。

對此芮斐德坦言：「我們欠缺必要數據來即時回應問題。」

公衛專家批評川普政府未能回應疫情對不同族裔的差別衝擊，與此同時，全國持續出現大型示威活動，試圖為遭白人警察以膝蓋壓頸近九分鐘致死的非裔佛洛伊德(George Floyd)伸張正義。

若有新冠肺炎病患種族與族裔的詳細資料，可望幫助政府整頓資源給重災區以處理不平等的問題。衛福部在聲明中指出，這些人口統計數據有助傳染病個案調查、協助追蹤接觸史、評估檢測資源的使用狀態，以及提前掌握供應鏈可能出現的問題。

衛福部將協助各州將新增案例的回報方式標準化，吉羅爾表示，基於隱私因素，這些數據將除去可辨識個人的訊息以便公開。雖然川普政府4月底曾被要求將人口統計數據納入疫情分析，但至今仍幾無結果。

參議員華倫(Elizabeth Warren，麻州)在推特批評，衛福部將疫情的種族差異案例複製貼上並稱這2.5頁的成果為「報告」，衛福部應為怠忽職守感到羞愧。

疫情 新冠肺炎 衛福部

延伸閱讀

梅克爾不來G7 川普用撤軍報復

川普拚連任 面臨三考驗

共和黨籍前國務卿鮑爾表態 挺拜登挑戰川普

川普無預警撤軍甚至不知會！紐時：美德關係二戰後最差

相關新聞

3大危機衝擊 美共和黨人對川普施政日益悲觀

美國共和黨人現在對國家走向悲觀的程度，幾乎是總統川普執政至今最高的時候，因為3大危機接連衝擊他的政府，包括疫情肆虐、經濟...

「未能掌握各族裔疫情」 川普政府令各州回報人口數據

新冠肺炎對不同族裔造成不成比例的影響，川普政府日前公布新規定，要求各州依種族、族裔、年齡與性別回報民眾新冠肺炎的檢測數據，藉此回應議員要求並進一步掌握疫情全貌

首名共和黨人表態 鮑威爾力挺拜登

美國共和黨籍前國務卿鮑威爾（Colin Powell）周日（7日）接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時，表態支持民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）。

佛洛伊德之死燃怒火！ 民調：八成美國人認為國家失控

華爾街日報（WSJ）和NBC聯合進行的一項民調顯示，相對於抗議活動中的暴力行為，美國人對警察殺害非裔男子佛洛伊德的行為更...

川普無預警撤軍甚至不知會！紐時：美德關係二戰後最差

在德國總理梅克爾拒絕美國總統川普邀約赴美參加G7峰會一周後，傳出美國將在9月前撤離近萬駐德美軍，且事先毫無預警，媒體披露...

美共和黨要角首位倒戈！前國務卿鮑爾宣布支持拜登

路透報導，美國前國務卿、前參謀首長聯席會議主席鮑爾（Colin Powell），7日透過CNN宣布支持民主黨總統參選人拜...

川普突下令 國民兵退出華府

美國總統川普7日下令國民兵撤離華府。

川普顧問納瓦羅：陸利用疫情大流行 增進自身戰略利益

白宮貿易顧問納瓦羅表示，中國大陸利用新冠病毒在全球大流行來增進自身戰略利益。

英媒獨排眾議 指川普仍會連任

英國周日快報報導，雖然美國總統川普出動國民兵鎮暴，引發輿論砲轟，但美國智庫民主研究所最新民調顯示，如果美國總統大選現在舉...

製表呈現非裔男受暴後股市都上漲 福斯新聞致歉

美國福斯新聞（Fox News）昨天用圖表呈現非裔男性承受暴力、引發社會高度關注後，股市如何反應。在全美陷入反種族歧視抗...

美國CDC調查 民眾為防新冠肺炎19%受訪者曾用漂白水洗蔬果

為了防止新冠肺炎（COVID-19）傳播，民眾各有抗疫方法，但也有人會用錯方法。美國疾病控制和預防中心（CDC）6月5日公布問卷調查結果顯示，有39％受訪者曾使用最少一項不獲CDC建議的高危方法消毒和清潔，包括用漂白水洗蔬果、使用家用清潔劑來洗手、吸入來自消毒劑的霧氣等，提醒民眾要用安全方法抗疫。

美國少年清掃示威過後街道10小時 獲贈跑車、獎學金

美國紐約州水牛城18歲非裔高中生葛溫（Antonio Gwynn），看到為了非裔男子佛洛伊德之死上街示威的民眾留下滿地垃...

熱門新聞

小鮮肉在81歲丈夫去世後獲500萬遺產 被批寄生蟲

日拒參加美英批中聯合聲明 原來有苦衷

美共和黨要角首位倒戈！前國務卿鮑爾宣布支持拜登

川普無預警撤軍甚至不知會！紐時：美德關係二戰後最差

美國少年清掃示威過後街道10小時 獲贈跑車、獎學金

網路瘋傳泰國飛鼠撞榴槤慘狀圖 果農見真相「哭了」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。