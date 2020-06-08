「未能掌握各族裔疫情」 川普政府令各州回報人口數據

新冠肺炎對不同族裔造成不成比例的影響，川普政府日前公布新規定，要求各州依種族、族裔、年齡與性別回報民眾新冠肺炎的檢測數據，藉此回應議員要求並進一步掌握疫情全貌。

「紐約時報」報導，全國實驗室以及提供現場與居家檢測的非實驗室單位，皆須根據聯邦衛生福利部公布細節，依所在地寄送疫情人口統計數據給州與地方的公衛部門。

衛福部助理部長吉羅爾(Brett P. Giroir)表示，各州繳交這些數據的截止日期為8月1日，但他預期多州會及早開始，因為「我們一定曉得迅速完成此事的重要性」。

新規定出爐的同時，聯邦疾病防治中心(CDC)主任芮斐德(Robert R. Redfield)在衛生小組委員會聽證會上接受眾院議員備詢，被質疑CDC回應疫情慢半拍；國會部分議員表示，CDC未能預期疫情對非裔與西語裔的影響。

對此芮斐德坦言：「我們欠缺必要數據來即時回應問題。」

公衛專家批評川普政府未能回應疫情對不同族裔的差別衝擊，與此同時，全國持續出現大型示威活動，試圖為遭白人警察以膝蓋壓頸近九分鐘致死的非裔佛洛伊德(George Floyd)伸張正義。

若有新冠肺炎病患種族與族裔的詳細資料，可望幫助政府整頓資源給重災區以處理不平等的問題。衛福部在聲明中指出，這些人口統計數據有助傳染病個案調查、協助追蹤接觸史、評估檢測資源的使用狀態，以及提前掌握供應鏈可能出現的問題。

衛福部將協助各州將新增案例的回報方式標準化，吉羅爾表示，基於隱私因素，這些數據將除去可辨識個人的訊息以便公開。雖然川普政府4月底曾被要求將人口統計數據納入疫情分析，但至今仍幾無結果。

參議員華倫(Elizabeth Warren，麻州)在推特批評，衛福部將疫情的種族差異案例複製貼上並稱這2.5頁的成果為「報告」，衛福部應為怠忽職守感到羞愧。