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首名共和黨人表態 鮑威爾力挺拜登

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）美國共和黨籍前國務卿鮑威爾（Colin Powell）周日（7日）接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時，表態支持民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）。

他形容特朗普「經常説謊」丶「背離了美國憲法」，危害美國民主制度。他在2016年總統大選時並未有投票支持特朗普，他說今年也不可能支持他。

鮑威爾又稱自己在社會和政治事務方面與拜登非常接近，「我與他一起工作了35丶40年，他現在是候選人，我會投票給他」。

特朗普回擊：「老古板」

非裔的鮑威爾是首位表態支持拜登的共和黨重量級政治人物。他曾於共和黨前總統老布什在任期間，領導美軍開打波灣戰爭，後來在小布什政府任職國務卿。

特朗普於訪問播出後隨即在Twitter發文回擊，稱其為「真正的老古板」（a real stiff），而拜登則為「另一個老古板」（another stiff），又指鮑威爾要為美國卷入伊拉克戰爭負責。

軍方將領相繼批評特朗普

鮑威爾表態之時，正值美國面臨三大危機：因喬治·弗洛伊德（George Floyd）之死引起的「黑人的命也是命」反種族歧視抗議丶新冠肺炎病毒大流行丶經濟急劇下滑。

一般而言，共和黨人、尤其是軍方成員很少公開反對特朗普，但近期越來越多這樣的聲音。據《紐約時報》周日（7日）報道，美國前總統小布什和猶他州共和黨參議員羅姆尼（Willard Mitt Romney）將不會支持特朗普連任。

此外，特朗普的前國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）上周譴責特朗普分裂美國，沒有成熟的領導力。美國參謀長聯席會議前主席馬倫（Michael Mullen）和鄧普西（Martin Dempsey）也批評特朗普出兵鎮壓示威的言論。

李澄欣/張慈（路透社/美聯社）

本文章由德國之聲授權提供】

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