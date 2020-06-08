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佛洛伊德之死燃怒火！ 民調：八成美國人認為國家失控

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
華爾街日報（WSJ）和NBC聯合進行民調顯示，八成美國人認為國家正在失控。法新社
華爾街日報（WSJ）和NBC聯合進行民調顯示，八成美國人認為國家正在失控。法新社

華爾街日報（WSJ）和NBC聯合進行的一項民調顯示，相對於抗議活動中的暴力行為，美國人對警察殺害非裔男子佛洛伊德的行為更感憂心，80%民眾認為國家正在失控。

調查還顯示，美國人在如何看待兩場正在發展的全國危機方面存在顯著的黨派分歧，其中包括因被警方拘留的明尼亞波利斯市黑人佛洛伊德遭殺害引發的騷亂，以及造成逾10.9萬人死亡的新冠肺炎疫情

近四分之三（74%）的民主黨人說，可能要到明年甚至更久之後才能遏止疫情並恢復正常工作。相較之下，32%共和黨人表示疫情已經得到控制。

約有一半的共和黨人（48%）表示，他們更關心抗議活動，而不是佛洛伊德被殺害的情況，而81%民主黨人持相反意見。

這些危機似乎對美國總統川普的地位沒有太大影響。民調顯示，他的任內工作表現支持度為45%，較4月下降1個百分點。他與民主黨總統競選人拜登的支持度仍相差7個百分點。拜登的支持度為49%，川普的支持度為42%。

川普相對於拜登的最大優勢仍圍繞於經濟問題。當被問及誰最能降低失業率和讓民眾重返工作崗位時，48%對35%的美國人選擇川普。在與中國打交道的問題上，川普也以43%對40%的微弱優勢領先拜登。

川普 拜登 疫情

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