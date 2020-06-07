川普無預警撤軍甚至不知會！紐時：美德關係二戰後最差

在德國總理梅克爾拒絕美國總統川普邀約赴美參加G7峰會一周後，傳出美國將在9月前撤離近萬駐德美軍，且事先毫無預警，媒體披露此一消息後，美方也不知會不說明。紐約時報指出，在川普主政下，美國和德國這個歐洲最具影響力國家的關係，已惡化至二戰以來最低點。

紐約時報報導，梅克爾上周在電話中告訴川普，因新冠病毒疫情，如果G7峰會本月底在美國舉行，她不會參加。川普隨後開始獨白抱怨，表示對G7、北約和世界衛生組織失望，疫情都是中國的錯，還說雖然各城市都有示威，美國的情況還是不錯。

兩人只講20分鐘就掛電話，一名知情官員說，「這次通話不太順利」。一個星期後，德國聽說川普打算將駐德美軍撤離四分之一。

目前尚不清楚這兩起事件是否相關，但情勢發展顯示，美德關係已逐漸瓦解，降至二戰以來最低點。兩國之間溝通管道崩潰，雙方在俄羅斯、伊朗、中國大陸、貿易與安全等幾乎所有重要議題上，都存在利益分歧。

梅克爾和川普早就不對盤，官員與分析家認為，如今連作為美德聯盟戰略基礎的互信，也正逐漸消失。

川普做重大決策時很少諮商盟友，跟川普打交道時充滿不確定性與不可預測，讓歐洲官員覺得，美國已從不可或缺的盟友變為不可靠的盟友。

梅克爾所屬政黨基督教民主黨資深議員瓦德普爾說：「這又一次提醒我們歐洲人，要將命運掌握在自己手中。」

德國馬歇爾基金會副主席克萊恩布洛克賀夫表示，美國單方面從德國撤軍是在傷害北約，直接落入俄國總統普亭的圈套。

他指出，現在看來，川普的戰略競爭對手既不是普亭也不是習近平，而是梅克爾，「梅克爾代表了川普討厭的一切：全球主義、多邊主義和國際法」。

大西洋兩岸的資深外交官也說，美德關係應被視為至關重要，尤其是在英國脫歐後。曾在小布希總統時期擔任外交官的哈佛大學甘迺迪學院教授伯恩斯說，撤軍將幫助普亭實現分裂西方的長期目標。

川普撤軍決定符合他一貫「美國優先」的主張，但有人認為，這一主張在美國11月總統大選前似乎變為「川普優先」。

德國國會外交委員會主席洛特根說：「一切事情都要跟川普有關，而非全球願景與政治，另外還跟他需要被認可有關，甚至是跟他想報復他人有關。」