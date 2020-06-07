美共和黨要角首位倒戈！前國務卿鮑爾宣布支持拜登

為了防止新冠肺炎（COVID-19）傳播，民眾各有抗疫方法，但也有人會用錯方法。美國疾病控制和預防中心（CDC）6月5日公布問卷調查結果顯示，有39％受訪者曾使用最少一項不獲CDC建議的高危方法消毒和清潔，包括用漂白水洗蔬果、使用家用清潔劑來洗手、吸入來自消毒劑的霧氣等，提醒民眾要用安全方法抗疫。

2020-06-07 17:58