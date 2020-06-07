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美共和黨要角首位倒戈！前國務卿鮑爾宣布支持拜登
路透報導，美國前國務卿、前參謀首長聯席會議主席鮑爾（Colin Powell），7日透過CNN宣布支持民主黨總統參選人拜登，成為首位公開支持總統川普對手的共和黨要角。
鮑爾1991年在時任總統老布希任內，率領美軍攻打伊拉克，後來在小布希總統任內擔任國務卿。他說，川普「背離」美國憲法，危害美國及其民主體制，「今年我無論如何都無法支持川普總統」。
鮑爾2016年就沒投票支持共和黨總統候選人川普。CNN問鮑爾，今年是否投票給拜登，他回答：「我會投票給拜登。」
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