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川普顧問納瓦羅：陸利用疫情大流行 增進自身戰略利益
白宮貿易顧問納瓦羅表示，中國大陸利用新冠病毒在全球大流行來增進自身戰略利益。
他在福斯新聞網7日刊出的投書中說，中國共產黨有著利用危機推進戰略霸權的悠久歷史，像是1962年古巴飛彈危機，趁美國與蘇聯不注意入侵印度，兼併了印度阿克賽欽的部分地區，然後中國這次又藉新冠肺炎疫情做出類似行為。
納瓦羅認為，中國共產黨很可能會利用疫情來增加更多的政治，經濟和軍事手段。此外，他還指出，中共正在宣傳一個威權統治的治理制度優於自由民主法治的神話，但若民調可信的話，沒人會信中共所說的話。
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