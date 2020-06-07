英媒獨排眾議 指川普仍會連任

英國周日快報報導，雖然美國總統川普出動國民兵鎮暴，引發輿論砲轟，但美國智庫民主研究所最新民調顯示，如果美國總統大選現在舉行，川普會以48%得票率領先民主黨對手拜登的47%，另有5%選民未決定。

這篇由周日快報政治總編輯馬多克斯執筆的報導寫道，更重要的是，川普在搖擺州，包括佛州、愛荷華、密西根、明尼蘇達、賓州和威斯康辛州，總體而言，以50%支持率領先拜登的44%。

根據民調結果，民主研究所預測，川普會贏得明尼蘇達州和民主黨票倉新罕布夏州，共拿到293張選舉人票，但會輸掉密西根與威斯康辛州，拜登則會拿到245張。明尼蘇達州是非裔男子佛洛伊德遭壓頸致死的地方。

令人驚訝的是，美國選民之中，認為川普處理這波抗議潮得當的占56%，不當的占40%。

川普將「反法西斯運動」列為恐怖組織，獲得56%選民認同。同樣也有56%選民認為，拜登譴責暴力不夠強烈。

如果要在「維護法律與秩序」和「改善與非裔關係」之間選擇，63%選民會選擇法律與秩序，32%會選擇改善與非裔關係。

民調在6月3日到5日進行，隨機選擇全美1500名可能選民的市話或手機電話來訪問。