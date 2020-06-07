美國CDC調查 民眾為防新冠肺炎19%受訪者曾用漂白水洗蔬果

為了防止新冠肺炎（COVID-19）傳播，民眾各有抗疫方法，但也有人會用錯方法。美國疾病控制和預防中心（CDC）6月5日公布問卷調查結果顯示，有39％受訪者曾使用最少一項不獲CDC建議的高危方法消毒和清潔，包括用漂白水洗蔬果、使用家用清潔劑來洗手、吸入來自消毒劑的霧氣等，提醒民眾要用安全方法抗疫。

調查人員在5月透過網絡訪問502位18歲或以上的美國成人，以了解民眾在疫情期間對家用消毒劑的使用和知識。受訪者年齡介乎18至86歲，中位數為46歲。

19%受訪者曾用漂白水洗蔬果

有51％受訪者「非常同意」他們知道如何安全地清潔或消毒家居，有31%人表示「同意」。

但報告也指出，有19%受訪者在過去一個月曾用漂白水清洗食物包括蔬菜和水果；18%受訪者曾使用家用清潔劑來洗手或皮膚；有6%人曾吸入家用清潔劑或消毒劑的霧氣；而飲用或吞嚥稀釋的漂白劑溶液或其他消毒液體的受訪者則分別各有4%。

CDC報告指出，研究發現有需要推廣更多資訊，讓民眾以安全的方法展開家居消毒。

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文章授權轉載自《香港01》