聽新聞
test
0:00 / 0:00
美國CDC調查 民眾為防新冠肺炎19%受訪者曾用漂白水洗蔬果
為了防止新冠肺炎（COVID-19）傳播，民眾各有抗疫方法，但也有人會用錯方法。美國疾病控制和預防中心（CDC）6月5日公布問卷調查結果顯示，有39％受訪者曾使用最少一項不獲CDC建議的高危方法消毒和清潔，包括用漂白水洗蔬果、使用家用清潔劑來洗手、吸入來自消毒劑的霧氣等，提醒民眾要用安全方法抗疫。
調查人員在5月透過網絡訪問502位18歲或以上的美國成人，以了解民眾在疫情期間對家用消毒劑的使用和知識。受訪者年齡介乎18至86歲，中位數為46歲。
19%受訪者曾用漂白水洗蔬果
有51％受訪者「非常同意」他們知道如何安全地清潔或消毒家居，有31%人表示「同意」。
但報告也指出，有19%受訪者在過去一個月曾用漂白水清洗食物包括蔬菜和水果；18%受訪者曾使用家用清潔劑來洗手或皮膚；有6%人曾吸入家用清潔劑或消毒劑的霧氣；而飲用或吞嚥稀釋的漂白劑溶液或其他消毒液體的受訪者則分別各有4%。
CDC報告指出，研究發現有需要推廣更多資訊，讓民眾以安全的方法展開家居消毒。
延伸閱讀：
【口罩】韓國設計創意玩味支架 熊仔軟糖包裝袋一秒變防護面罩？
日本貧民窟遊客止步？5件事認識大阪西成區 平價住宿與黑市地攤
文章授權轉載自《香港01》
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言