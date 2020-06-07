快訊

又出事！台鐵民雄=嘉義間路人侵入路線遭自強號撞

今起大解封北車大廳地板「被坐爆」 交通部回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國CDC調查 民眾為防新冠肺炎19%受訪者曾用漂白水洗蔬果

香港01 / 何文翰
CDC報告指出，有19%受訪者在過去一個月曾用漂白水清洗食物包括蔬菜和水果，18%受訪者曾使用家用清潔劑來洗手或皮膚。示意圖／ingimage
CDC報告指出，有19%受訪者在過去一個月曾用漂白水清洗食物包括蔬菜和水果，18%受訪者曾使用家用清潔劑來洗手或皮膚。示意圖／ingimage

為了防止新冠肺炎（COVID-19）傳播，民眾各有抗疫方法，但也有人會用錯方法。美國疾病控制和預防中心（CDC）6月5日公布問卷調查結果顯示，有39％受訪者曾使用最少一項不獲CDC建議的高危方法消毒和清潔，包括用漂白水洗蔬果、使用家用清潔劑來洗手、吸入來自消毒劑的霧氣等，提醒民眾要用安全方法抗疫。

調查人員在5月透過網絡訪問502位18歲或以上的美國成人，以了解民眾在疫情期間對家用消毒劑的使用和知識。受訪者年齡介乎18至86歲，中位數為46歲。

19%受訪者曾用漂白水洗蔬果

有51％受訪者「非常同意」他們知道如何安全地清潔或消毒家居，有31%人表示「同意」。

但報告也指出，有19%受訪者在過去一個月曾用漂白水清洗食物包括蔬菜和水果；18%受訪者曾使用家用清潔劑來洗手或皮膚；有6%人曾吸入家用清潔劑或消毒劑的霧氣；而飲用或吞嚥稀釋的漂白劑溶液或其他消毒液體的受訪者則分別各有4%。

CDC報告指出，研究發現有需要推廣更多資訊，讓民眾以安全的方法展開家居消毒。

延伸閱讀：

【口罩】韓國設計創意玩味支架　熊仔軟糖包裝袋一秒變防護面罩？

日本貧民窟遊客止步？5件事認識大阪西成區　平價住宿與黑市地攤

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

美國少年清掃示威過後街道10小時 獲贈跑車、獎學金

美國紐約州水牛城18歲非裔高中生葛溫（Antonio Gwynn），看到為了非裔男子佛洛伊德之死上街示威的民眾留下滿地垃...

出乎意料！美5月就業機會增250萬個 紓困計畫暫觀望

全美就業報告5日公布，顯示工作機會增加250萬個，而不是如預期的進一步減少數百萬個，讓第五波也可能是最後一波新冠病毒疫情紓困方案面臨更多不確定性。

美國CDC調查 民眾為防新冠肺炎19%受訪者曾用漂白水洗蔬果

為了防止新冠肺炎（COVID-19）傳播，民眾各有抗疫方法，但也有人會用錯方法。美國疾病控制和預防中心（CDC）6月5日公布問卷調查結果顯示，有39％受訪者曾使用最少一項不獲CDC建議的高危方法消毒和清潔，包括用漂白水洗蔬果、使用家用清潔劑來洗手、吸入來自消毒劑的霧氣等，提醒民眾要用安全方法抗疫。

製表呈現非裔男受暴後股市都上漲 福斯新聞致歉

美國福斯新聞（Fox News）昨天用圖表呈現非裔男性承受暴力、引發社會高度關注後，股市如何反應。在全美陷入反種族歧視抗...

川普撤駐德軍隊 歐洲防線恐受挫

為了希望歐洲負擔更多北約防務，川普開始將軍隊撤離歐洲！美國總統川普近日宣布將駐紮德國的9500名軍人在9月以前撤離。

被老爸川普拖累！伊凡卡畢典致詞遭喊卡 痛批封殺文化

美國總統川普的女兒伊凡卡原受邀在堪薩斯州一所大學的虛擬畢業典禮上致詞，但在川普揚言出兵鎮壓示威遭到痛批後，校方已取消邀約...

對決川普 拜登取得民主黨提名資格

美國民主黨總統參選人、前副總統拜登，五日在黨內初選中贏得足夠的黨代表票，正式取得總統候選人提名資格。民主黨將於八月的全國...

美航空股狂飆 川普猛酸巴菲特

由於投資人押注旅遊需求即將回溫，美國航空類股上周創下歷來最大漲幅。美國總統川普也藉此嘲弄「股神」巴菲特。

拜登獲民主黨提名資格 下一個觀察重點：挑誰當副手

美國民主黨總統參選人、前副總統拜登，5日在黨內初選中贏得足夠的黨代表票，正式取得總統候選人提名資格。民主黨將於8月的全國...

佛洛伊德天上有知也說讚？川普吹噓就業數據挨批

美國總統川普表示，今天公布的就業數據強勁，對上週遭警察壓頸致死的非裔男子佛洛伊德來說會是「很棒的一天」，這番話引發爭議，...

熱門新聞

惡媳婦？梅根遭爆捲走黛妃生前千萬珠寶 拒還英皇室

影／不捨媽媽煮的最後一道菜 櫻花妹冷凍5年再品嚐秒落淚

被老爸川普拖累！伊凡卡畢典致詞遭喊卡 痛批封殺文化

義氣哥無懼腐蝕 隻身跳入火山口湖打撈好友遺體

美抗議潮將在華府擴大舉行 參與者籲百萬人現身

美航空股狂飆 川普猛酸巴菲特

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。