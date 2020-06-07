美國少年清掃示威過後街道10小時 獲贈跑車、獎學金

美國紐約州水牛城18歲非裔高中生葛溫（Antonio Gwynn），看到為了非裔男子佛洛伊德之死上街示威的民眾留下滿地垃圾和碎玻璃，獨自一人打掃10小時讓街道恢復原貌，消息傳出後他不僅獲贈敞篷跑車，還獲得大學全額獎學金。

CNN報導，葛溫於本月1日凌晨2點拿著掃把並買來垃圾袋，自己一個人打掃街道，其他志工於當天上午到達後，才發現葛溫已清掃大部分區域。

葛溫說，他在新聞上看到貝利大道充斥玻璃與垃圾，而那是許多民眾通勤必經之路，所以自己就去打掃了。葛溫的暖舉傳開之後，當地居民立刻回應，27歲男子布拉克送給葛溫2004年出廠的紅色福特野馬敞篷跑車。

水牛城商人布萊斯蘭也透過自己的保險代理機構，為葛溫提供1年的免費汽車保險。此外，葛溫原本打算高中畢業後先存錢再繼續升學，不過現在水牛城的麥戴爾大學給了他全額獎學金，讓葛溫可以在今年秋季入校修讀商學，完成自己未來開清潔公司的夢想。