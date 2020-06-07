川普撤駐德軍隊 歐洲防線恐受挫

為了希望歐洲負擔更多北約防務，川普開始將軍隊撤離歐洲！美國總統川普近日宣布將駐紮德國的9500名軍人在9月以前撤離。

2戰結束後，美國為了防止蘇聯東擴，在德國、英國等國部署軍隊，並主導北約的成立。不過在川普上台後，希望歐洲其他國家負擔更多北約的軍防責任，並開始砍預算、撤軍，但在歐、俄仍處對峙的情況下，此次撤軍讓歐洲各國非常擔心。

美大規模撤軍

根據《英國廣播電台》報導，長期抱怨歐洲要多為自己國防負責的川普，開始了從歐洲撤軍的計畫，宣布將從德國境內的美軍基地撤走9500名軍人，未來德國的美軍數量將維持在25000人左右的規模。對此，德國國防部雖然尚未有回應，但執政黨基民盟的官員已經表達關切之意，認為川普此舉「充滿政治意味。」

不過，波蘭總統莫拉維奇聽聞消息後，馬上毛遂自薦，希望川普可以把這些軍隊轉移到波蘭，他很願意配合。《華盛頓郵報》分析，美國在冷戰時期在西德至少駐軍25萬人，與親蘇聯的東德隔空遙望，是冷戰的最前線，當時的德國官員甚至還認為，美軍不是防蘇聯，而是怕納粹再次崛起。

撤軍反而布局受限

但在蘇聯解體後，美軍的數量就逐漸減少，規模以不超過5萬人為原則。不過自川普上任後，就一直希望歐洲國家不要太依賴美國，至少要以GDP的2%作為支付北約的預算，加上近來川普邀請德國總理梅克爾來美國開G7會議，還邀請被除名的俄國總統普丁參加，讓梅克爾直接拒絕川普邀請，讓川普非常不滿。

但約翰霍普金斯美德研究院的教授拉斯克認為，川普撤軍對美國傷害甚大，因為美軍在當地除了協防德國外，既可以牽制俄國，有需要的話還可以對中東、北非進行軍事投射，戰略意義從冷戰至今，都還是非常重要。川普雖然在任前3年多半對撤軍多半只是放話威脅，不過美國年底也將要舉行總統大選，「未來還很難說。」

《衛報》報導，對於川普撤軍，德國內部意見兩極。右派執政黨以基民盟為首，提醒川普，中國、俄國仍有軍事威脅，美國不能從北約抽身太多。左派則以德國反對黨左翼黨為首，呼籲德國儘速為川普撤軍做好準備，不要再花那麼多錢養美軍。

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