出乎意料！美5月就業機會增250萬個 紓困計畫暫觀望

全美就業報告5日公布，顯示工作機會增加250萬個，而不是如預期的進一步減少數百萬個，讓第五波也可能是最後一波新冠病毒疫情紓困方案面臨更多不確定性。

白宮與其在國會的共和黨盟友，對於下一波紓困計畫採取觀望態度；共和黨人說積極的數字證明他們決定暫停發放並評估已通過之近3兆紓困金是對的。

白宮早就不急於推出另一項數兆元的因應方案，比眾議院上月通過的3兆5000億元方案規模更小，也選擇專注於重啟經濟。

各方可能會在接下來數周內針對方案應該包括的內容進行艱困協商，而距離決定白宮與國會控制權的大選僅剩數月。

對議員來說，最難的決策包括應該分配多少錢給各州、如何為數百萬人延長失業救濟、以及要不要為疫情期間重啟的企業與學校打造訴訟保護機制。

川普的意見很難捉摸，但是關於公共事務開銷與削減薪資稅的協商，在國會早就沒有成功的希望。

民主黨人檢視就業報告發現，如果華府不對經濟拮据的各州與地方政府伸出援手，60萬名公共雇員的失業問題可能會惡化。

儘管就業報告表現亮眼，全美失業率仍達13%；而每周追加600元的失業救濟金截止日期將屆，可能會帶來促使相關單位採取行動的希望。

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)與參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)等民主黨人支持3兆5000億元的「健康和經濟綜合緊急解決方案法」(HEROES Act)，包括失業救濟，與給必要勞工、地方學校、大學院校、以及無力支付房貸與房租民眾的新一筆1200元現金或支票。

參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)與其他共和黨人都反對民主黨人的這項計畫，但自身陣營卻也為了對各州與地方政府的馳援、以及延長加碼失業救濟等議題意見分歧。

如今，共和黨人目標將下一筆紓困壓在1兆元以下；但這很難讓波洛西接受，因為她希望援助各州與地方政府的金額就接近1兆元。

部分人士希望相關協議能在本月達成，卻也坦承8月國會年度休會可能才是非正式的最後期限。