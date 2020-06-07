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被老爸川普拖累！伊凡卡畢典致詞遭喊卡 痛批封殺文化

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普的女兒伊凡卡幾周前就已為堪薩斯州的學生準備好畢業致詞影片，未料校方4日臨時取消邀約，讓伊凡卡相當不滿。截自YouTube
美國總統川普的女兒伊凡卡幾周前就已為堪薩斯州的學生準備好畢業致詞影片，未料校方4日臨時取消邀約，讓伊凡卡相當不滿。截自YouTube

美國總統川普的女兒伊凡卡原受邀在堪薩斯州一所大學的虛擬畢業典禮上致詞，但在川普揚言出兵鎮壓示威遭到痛批後，校方已取消邀約。對此，伊凡卡怒批這是「封殺文化和觀點歧視」。

威奇托州立大學應用科學與技術學院（WSU Tech）4日深夜宣布取消伊凡卡在畢典上發表虛擬演講環節，而幾小時前，該校才宣布伊凡卡將致詞一事。

此舉顯然激怒伊凡卡，她在當地時間5日連發兩條推文回應。在第一條推文中，伊凡卡附上早就準備好的演講影片並說，「我們國家的校園應該成為言論自由的堡壘。封殺文化和歧視性的觀點與學術界對立。當下傾聽對方的聲音比以往任何時候都重要！」。

伊凡卡幾周前就錄製一段畢業典禮致詞影片，內容未提及佛洛伊德抗議活動，但坦承學生在疫情中畢業所面臨的挑戰。該演講原定於6日在該校線上畢業典禮播放。

衛報報導，取消的決定和該校的合作學校威奇塔州立大學（WSU）攝影系副教授珍妮弗（Jennifer Ray）的公開信有關。在伊凡卡的演講被取消前，有488名教職員、學生和校友聯名簽署支持。

珍妮弗在信中說，「很明顯，伊凡卡作為他父親最親近的顧問之一，代表著他的政府」，「對許多美國人來說，這屆政府已經標誌著我們國家最糟糕的一面，尤其是最近針對那些和平抗議種族歧視警察暴行的人所採取的行動」。

伊凡卡 畢業典禮 川普

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