美航空股狂飆 川普猛酸巴菲特

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
美國總統川普 美聯社
美國總統川普 美聯社

由於投資人押注旅遊需求即將回溫，美國航空類股上周創下歷來最大漲幅。美國總統川普也藉此嘲弄「股神」巴菲特

標普500航空股指數5日收漲4.28%，一周來勁升34.55%，創下1989年有紀錄來最大漲幅。美國航空同日收漲11.18%，周線飆升77.05%。聯合航空控股收漲8.45%，周線勁揚51.23 %。達美航空收盤漲5.50%，一周來大漲35.50%。西南航空一周來也上升18.94%。飛機製造商波音公司周五則收漲11.47%，周線勁揚40.85%。

航空股連日大漲，因為在新冠肺炎疫情重創旅遊需求後，有跡象顯示旅客已逐漸回歸。美國航空4日增加7月航班，並暗示旅客正在回流，聯合航空也增班。儘管航空業仍將面臨數年苦難，但從更繁忙的夏季班表可看出，最壞的情勢已過去，且需求回溫程度有望優於先前的預期。

航空類股近日凌厲的漲勢，也讓川普趁機挖苦「股神」巴菲特一番，巴菲特先前表示已出脫航空公司持股。

川普5日在白宮記者會上表示：「他（巴菲特）一輩子都做出正確的決定，但有時就連如巴菲特這樣的人物–我很尊敬他–也會犯錯。」

川普也讚揚上月的就業報告，「他們應保留航空股，因為今天航空股股價一飛沖天，其他股票也是」。

在新冠肺炎疫情席捲全美，並導致全球祭出限制旅遊之際，巴菲特近幾個月來出清美國航空、聯合航空、西南航空、達美航空這美國四大航空公司持股，但這四家航空公司上周股價都飆漲。

巴菲特早前押注全美航空，結果讓他栽了大跟斗，曾說不碰航空股，後來卻又在2016年開始建立航空股部位。巴菲特在今年5月的波克夏年度股東會上說，對航空產業而言，「世界已改變」。

傳奇投資人巴菲特 美聯社
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巴菲特 美國航空 川普

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