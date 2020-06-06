拜登獲民主黨提名資格 下一個觀察重點：挑誰當副手

美國民主黨總統參選人、前副總統拜登，5日在黨內初選中贏得足夠的黨代表票，正式取得總統候選人提名資格。民主黨將於8月的全國代表大會確認拜登提名，拜登將在11月總統大選與共和黨的總統川普對決。

拜登5日晚間發表聲明說：「這是美國歷史上的困難時期，而川普引起紛爭的政治手法不是答案。這個國家迫切需要領導力，領導力才能讓我們團結在一起。」

美國馬里蘭、印第安納、羅德島、新墨西哥、蒙大拿、南達科他及賓夕法尼亞七州與哥倫比亞特區2日舉辦初選。計票結果顯示，拜登到5日累計取得1995張黨代表票，超過1991張的門檻。其中一些州收到大量郵寄投票，花了幾天才統計完成。至於川普，已在3月中旬贏得黨內提名所需的黨代表票。

這是77歲的拜登第三次競選總統。在今年的總統初選中，拜登選情開低走高，直到第四站南卡羅來納州才穩住陣腳，隨後在3月初的「超級星期二」確立勝勢。隨著最後一位黨內對手、聯邦參議員桑德斯在4月8日退選，拜登成為民主黨唯一的總統參選人。

過去幾個月來，拜登與川普已經在新冠肺炎疫情、失業率高漲和最近爆發的種族歧視問題上頻頻交鋒。

美聯社報導，拜登成功贏得初選，得益於非裔選民大力支持。福斯新聞最近的民調顯示，在已登記參加總統大選投票的非裔美國人中，拜登的支持率達七成五，川普的支持率僅一成四。

拜登接下來的挑戰，是要挑選一位能吸引年輕進步派和少數族裔支持的副手。獲取這兩類選民支持，是民主黨拿下總統大位的關鍵。一些民主黨人建議拜登挑選非裔或拉丁裔女性為副手，凸顯民主黨接納多元文化，並報答少數族裔對民主黨的長期支持。拜登已說過會選擇女性為競選搭檔。

拜登還須擴大接觸年輕進步派選民，這類選民之中許多支持桑德斯。拜登陣營過去幾周與桑德斯的盟友一起草擬競選政見，範圍包括氣候變遷、刑事司法改革、經濟、教育、健保和移民政策。多名年輕進步派領袖說，拜登努力的方向正確，但他們尚未鬆口透露是否在大選時支持拜登。