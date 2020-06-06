快訊

即時開票／決戰57.5萬票！罷免韓國瑜案 同意票領先中

美國暴動延燒到媒體 紐時歧視文章遭自家記者罷工抗議

川普簽署新紓困計畫 企業貸款期限延至24周

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合5日電
川普總統5日簽署聯邦新紓困計畫，為受到新冠肺炎影響的小企業提供更多用貸彈性。 歐新社
川普總統5日簽署聯邦新紓困計畫，為受到新冠肺炎影響的小企業提供更多用貸彈性。 歐新社

川普總統5日簽署聯邦新紓困計畫「2020年薪資保護貸款靈活法案」(Paycheck Protection Program Flexibility Act of 2020，簡稱PPPFA)，為受到新冠肺炎影響的小企業提供更多用貸彈性。

3月底通過的「企業薪資保護貸款計畫」(PPP)使用貸款期限為八周，5日簽署生效的新法案則延長至24周，雇主需回聘員工的時限從6月30日延長至12月31日，同時也放寬條件可減少回聘人數。

另外根據PPPFA，原規定75%貸款用來發放員工薪資，25%固定開銷，現則分別調整為60%與40%；貸款小企業若需還款，可延至2021年5月再繳付第一期貸款。

參院3日一致通過此法案，眾院上周則在417比1票的表決中通過；川普5日在記者會上稱這是此法案中相當重要的一環，「我要感謝民主黨人，我認為我們在參院和眾院有相當一致的表決。」

川普一再表示希望與民主黨人合作，但眼下他與眾院民主黨領導層的關係依舊緊張；川普指出：「我希望我們能和民主黨人好好相處，因為雙邊關係簡直是場災難。」

財政部長米努勤(Steven Mnuchin)則簡短表示，這項法案是與餐飲業與旅館業溝通後的「直接成果」；白宮5月與許多餐飲業主管舉行圓桌會議，期間私人企業施壓要求紓困計畫提供更多彈性。

截至4日，聯邦中小企業管理署(SBA)已批准超過450萬件PPP貸款案，總金額達5108億元，現仍有逾1200億元的貸款可供申請。

川普簽署法案前，也在演說中稱讚5日上午公布的數據，美國5月新增250萬個工作機會，失業率降至13.3%；另外他也簡述第四輪紓困方案，他重申樂見薪資稅假期(payroll tax holiday)並為花錢支持餐飲與娛樂業的企業減稅。

白宮已展開紓困方案的非正式會談，但正式討論仍停擺；白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)4日告訴「國會山報」(The Hill)：「目前尚無正式協商，但高層已有接觸。」他預測協商可能在7月4日國會休會後才開始。

川普 薪資 民主黨
高雄市長究竟會留步還是回黨部？線上直播開票看這裡 -->

延伸閱讀

打贏美國文化戰爭 宗教保守派認定川普

首訪緬因州 川普為龍蝦嗆中國、歐盟

迎接川普挑戰！拜登正式取得總統候選人提名資格

賭氣梅克爾？川普下令從德國撤軍9500人

相關新聞

首訪緬因州 川普為龍蝦嗆中國、歐盟

川普總統5日首度以總統身分造訪緬因州，抨擊該州的民主黨籍州長還沒重啟因為新冠病毒疫情而停頓的商業活動，而是選擇分階段復工。他任命白宮經濟顧問納瓦羅(Peter Navarro)負責緬因州龍蝦的出口談判，並威脅向歐盟和中國加徵關稅。

迎接川普挑戰！拜登正式取得總統候選人提名資格

美國民主黨參選人拜登（Joe Biden）5日正式取得民主黨總統候選人提名資格，接下來他將面對美國總統川普的挑戰，這場總...

打贏美國文化戰爭 宗教保守派認定川普

川普總統日前靠軍警趕走華府和平示威者，大陣仗去聖約翰教堂揚聖經拍照，令不少人反感，川普舉動的真正動機，在拉攏泛基督保守派，2016年時他的票倉今年大選一票也不能少；而福音教派右翼、天主教保守派也認定川普必不可缺，想推翻墮胎權、贏得美國文化戰爭，只能仰仗川普。

拜登讚美國正直 只有「一小群人不好」

民主黨總統參選人拜登(Joe Biden)4日晚參加一場由競選團隊舉辦的虛擬青年研討大會，會中他引用明州非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察壓頸致死的事件表達看法，稱雖然國內有10%至15%的人「不是很好」，但這些人屬於少數，大部分的美國人仍充滿道德感。

同袍推倒75歲翁遭停職 紐約水牛城警察同進退抗議

美國地方媒體報導，紐約州水牛城2名警員被拍到將一名75歲白髮老翁推倒在地。兩人昨天遭停職調查，隸屬同一緊急應變小組的其他...

美國取消對陸「禁飛令」 但每周航班砍半

據中國日報報導，當地時間6月5日，美國政府宣布取消暫停中國大陸所有航空公司出入美國的「禁飛令」，允許每周有兩個由中國航空...

美國大選將近 駭客來襲

谷歌本周四（6月4日）通報說，有國家支持的駭客已經將目標瞄准了川普和拜登總統競選活動。不過沒有任何跡象顯示，用釣魚郵件發動的攻擊獲得了成功。

賭氣梅克爾？川普下令從德國撤軍9500人

路透報導，美國總統川普下令從德國撤軍9500名軍人，此舉可能引發歐洲擔憂美國對該地區的承諾。

失業率回穩 川普呼籲各州解封且要推動降稅

美國勞動部統計，5月分就業人數增加250萬，失業率從14.7%降至13.3%。美國總統川普5日舉行記者會表示，今天是美國...

美就業強彈　川普：經濟續成長訊號　復甦將如火箭升空

美國總統川普5日預測，5月就業報告將是美國經濟持續成長的訊號，並認為失業率將持續走降。

超乎預期！美國失業率下降 川普將開記者會

美國勞動部統計，5月分就業人數增加250萬，失業率從14.7%降至13.3%，遠超過多數經濟學家原本預期。

最後一位領南北戰爭養老金的人 美90歲阿嬤逝世

美國高齡阿嬤艾琳．特里普利特（Irene Triplett）5月31日在北卡羅來納州一家養老院逝世，享壽90歲，過世前每個月、她都可以收到一張美金73.13元（約台幣2177元）面值的支票，這是南北戰爭養老金，她也是全美最後一位領取的人。

熱門新聞

賭氣梅克爾？川普下令從德國撤軍9500人

日媒：石垣市下周表決將釣魚台更名為「登野城尖閣」

川普組織祕密警察？ 便衣人員鎮暴拒表明身分

無懼川普怒火 美防長宣布兩批部隊撤離華府

就業報告遠優於預期 美股道瓊早盤勁升逾700點

美5歲非裔女童哭問白人警：你會射殺我們嗎 警擁抱安慰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。