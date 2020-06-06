川普簽署新紓困計畫 企業貸款期限延至24周

川普總統5日簽署聯邦新紓困計畫「2020年薪資保護貸款靈活法案」(Paycheck Protection Program Flexibility Act of 2020，簡稱PPPFA)，為受到新冠肺炎影響的小企業提供更多用貸彈性。

3月底通過的「企業薪資保護貸款計畫」(PPP)使用貸款期限為八周，5日簽署生效的新法案則延長至24周，雇主需回聘員工的時限從6月30日延長至12月31日，同時也放寬條件可減少回聘人數。

另外根據PPPFA，原規定75%貸款用來發放員工薪資，25%固定開銷，現則分別調整為60%與40%；貸款小企業若需還款，可延至2021年5月再繳付第一期貸款。

參院3日一致通過此法案，眾院上周則在417比1票的表決中通過；川普5日在記者會上稱這是此法案中相當重要的一環，「我要感謝民主黨人，我認為我們在參院和眾院有相當一致的表決。」

川普一再表示希望與民主黨人合作，但眼下他與眾院民主黨領導層的關係依舊緊張；川普指出：「我希望我們能和民主黨人好好相處，因為雙邊關係簡直是場災難。」

財政部長米努勤(Steven Mnuchin)則簡短表示，這項法案是與餐飲業與旅館業溝通後的「直接成果」；白宮5月與許多餐飲業主管舉行圓桌會議，期間私人企業施壓要求紓困計畫提供更多彈性。

截至4日，聯邦中小企業管理署(SBA)已批准超過450萬件PPP貸款案，總金額達5108億元，現仍有逾1200億元的貸款可供申請。

川普簽署法案前，也在演說中稱讚5日上午公布的數據，美國5月新增250萬個工作機會，失業率降至13.3%；另外他也簡述第四輪紓困方案，他重申樂見薪資稅假期(payroll tax holiday)並為花錢支持餐飲與娛樂業的企業減稅。

白宮已展開紓困方案的非正式會談，但正式討論仍停擺；白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)4日告訴「國會山報」(The Hill)：「目前尚無正式協商，但高層已有接觸。」他預測協商可能在7月4日國會休會後才開始。