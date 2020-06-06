打贏美國文化戰爭 宗教保守派認定川普

川普總統日前靠軍警趕走華府和平示威者，大陣仗去聖約翰教堂揚聖經拍照，令不少人反感，川普舉動的真正動機，在拉攏泛基督保守派，2016年時他的票倉今年大選一票也不能少；而福音教派右翼、天主教保守派也認定川普必不可缺，想推翻墮胎權、贏得美國文化戰爭，只能仰仗川普。

「紐約時報」5日報導，面對川普民調支持率下滑，全國爆發新冠及道德危機，川普未能掌控局面，宗教保守派憂心不已，近幾周紛紛向白宮及川普競選陣營表示關切其政治立場。

川普靠著軍警趕走公園數百和平抗議者，福音教派領袖葛理漢(Franklin Graham)表示毫不介意，因為川普的舉動在宣示，前一晚發生的縱火、打劫及破壞行為必須就此打住。

今年稍早，新冠疫情爆發，福音教派、天主教白人信眾讓川普支持度來到高峰；但目前疫情團結國人的效應已經消褪。很多民調指出，信教的美國人跟其他大多數民眾一樣，愈來愈不認可川普履行總統權的方式，這股趨勢若不扭轉過來，川普11月連任實有困難。

「公共宗教研究機構」執行長瓊斯指出，2016年以來，信仰福音派的美國白人比例已減少兩個百分點，來到15%；3月時，近八成白人福音派人士表示支持川普所做所為，但到了5月底，因為種族問題而全國動盪，川普在那群民眾當中，擁戴率掉了15個百分點，剩下62%；另在白人天主教徒中，川普認可度減少27%。

只是就算從現在起到選舉日，川普民調跌更深，不必然意味他無法連任。2016年川普在同批選民中，認可率只有61%，但選票開出來，他贏得他們81%的選票；畢竟川普政府把他們的文化、政治看重事項服侍得那麼妥貼，宗教保守派人士早已對川普的缺點視而不見。

專家指出，很多人把2020年視為美國文明之戰；宗教保守派還要靠川普連任，多任命幾個最高法院大法官，以便達成長久以來推翻女性墮胎權、解除更多政府對商業所設管制等目標。雷根政府以來，唯有川普讓他們享受到一連串法律及政策勝利；對他們而言，這麼甜美的滋味，絕不能人去政息。