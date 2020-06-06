拜登讚美國正直 只有「一小群人不好」

民主黨總統參選人拜登(Joe Biden)4日晚參加一場由競選團隊舉辦的虛擬青年研討大會，會中他引用明州非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察壓頸致死的事件表達看法，稱雖然國內有10%至15%的人「不是很好」，但這些人屬於少數，大部分的美國人仍充滿道德感。

拜登舉辦這場虛擬研討會的宗旨著重與非裔青年交流，並探討種族與警方暴力濫權的問題，知名好萊塢非裔演員唐奇鐸(Don Cheadle)也到場表達支持，會中拜登說道：「我不認為大部分的人們認為這事對我們的國家是好的，大多數人都是好人，我們必須彰顯這部分。」

同時，拜登形容人們已經習慣系統化的種族歧視，更無法想像自己身為白人如何能體會非裔族群長期面對執法者的暴力與不公，但佛洛伊德事件正好點醒沉默的多數。

會中拜登也影射川普總統不如自己愛美國人民，拜登說：「不論是哪位總統，當他發表言論時都非常的重要，但你會發現，現在家長們看到總統出現在電視上，就會把孩子們拉離」

拜登也重申，若未來當選總統將負起責任，處理國內的主要問題；但他也再次呼籲：「仇恨並非始於川普，也不會終結於川普。」

過去有許多總統候選人都曾就爭議性議題發表言論並博得關注，尤其是當這些議題牽涉到種族問題時，更容易引發反彈；共和黨聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)2012年參選總統時，形容當時的競選對手歐巴馬(Barack Obama)的支持者們「是一群相信自己受害，並仰賴政府的人。」

2016年當喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)與川普競選時，也曾形容川普的支持者們「是一籃子可悲的人」，遭到輿論大肆批評。

然而，過去川普不斷以反移民等作為競選口號，一步步帶領美國往保護主義的方向前進，但拜登認將移民者視為罪犯不足以作為阻擋移民的藉口：「美國人們是打從心裡正直，而且有榮譽感的。」