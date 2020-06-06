首訪緬因州 川普為龍蝦嗆中國、歐盟

川普總統5日首度以總統身分造訪緬因州，抨擊該州的民主黨籍州長還沒重啟因為新冠病毒疫情而停頓的商業活動，而是選擇分階段復工。他任命白宮經濟顧問納瓦羅(Peter Navarro)負責緬因州龍蝦的出口談判，並威脅向歐盟和中國加徵關稅。

川普指責緬因州州長珍內特‧米歐絲(Janet Mills)不知道自己在做什麼，並將她比作「獨裁者」，還說該州夏天旅遊旺季期間，可能因為她而少賺到錢；「她將摧毀你們的州；我並不支持她。」

川普到訪前，米歐絲已敦促他「抵達前檢討言詞並摒棄製造分裂的字眼」，並在明尼蘇達州非洲裔男子佛洛伊德(Geroge Floyd)之死引發的動亂期間用「勇氣與憐憫」領導國家。

川普第一站來到邦戈市(Bangor)，與當地商業漁民見面，並簽署命令重啟於2016年關閉的漁業水域；當時前總統歐巴馬政府選定了大西洋第一座也是唯一的國家海上紀念園區。

川普也利用這次造訪，對歐盟與中國發出警告，說它們若不降低自緬因州進口龍蝦的關稅，將面臨報復性關稅，其稅率將等同或高於讓該州漁民受害的關稅。

川普本次造訪緬因州，本來是來宣揚政府對抗新冠病毒的努力，卻有數百名支持與反對川普的民眾，為了佛洛伊德之死與川普的因應而發動示威。

接下來川普也造訪吉爾福德(Guilford)；這是普利坦醫療產品公司(Puritan Medical Products)總部所在地，也就是為了進一步推廣新冠病毒檢測所需特殊拭子的僅兩家大型製造商之一。

但該公司發言人對「今日美國報」說，川普到訪期間生產的拭子都必須被丟棄。

工廠內，員工穿戴實驗室白色長袍、髮網以及塑膠鞋套，在機器旁忙著製造拭子。

而川普卻沒有戴口罩，走進來與部分員工說話；他說：「美國製造；這就是我長久以來一直提倡的。」

川普首訪緬因州，在醫藥公司宣傳新冠病毒檢測，但卻沒有戴口罩便走進來與員工說話。 路透社

普利坦公司市場經理維吉尼亞‧坦佩特(Virginia Templet)說：「當天川普進入廠房內的那段時間內，工廠機器的製造計畫相當有限；當時生產的拭子將被丟棄。」

目前不清楚有多少拭子將被丟棄，以及具體原因，但目前當州與其他多州公衛官員都在抱怨拭子數量不足，無法大力推廣新冠病毒檢測。