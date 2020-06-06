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迎接川普挑戰！拜登正式取得總統候選人提名資格
美國民主黨參選人拜登（Joe Biden）5日正式取得民主黨總統候選人提名資格，接下來他將面對美國總統川普的挑戰，這場總統候選人大戰將前所未見的在疫情、經濟崩塌和美國動亂中上演。
拜登5日發表聲明表示，「我很榮幸能與民主黨有史以來最有才華的參選人競爭。我可以很驕傲地說，我們將以一個團結的政黨之姿，贏得這場大選」。
拜登在初選三天後達到門檻，數個州因為通訊選票暴增，花了幾天才將結果統計完成。77歲的拜登目前已經獲得1993張黨代表票，這是拜登第三次角逐，終於成為民主黨總統候選人。
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