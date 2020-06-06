快訊

高雄天氣晴朗 罷韓投票所外出現排隊長龍

近半年後才說？WHO又改口：建議「公眾配戴口罩」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賭氣梅克爾？川普下令從德國撤軍9500人

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
美國總統川普下令從德國撤軍9500人。路透
美國總統川普下令從德國撤軍9500人。路透

路透報導，美國總統川普下令從德國撤軍9500名軍人，此舉可能引發歐洲擔憂美國對該地區的承諾。

一名美國資深官員表示，美國將會削減駐德國美軍規模，從目前的3萬4500人減少至2萬5000人。

官員表示，此舉是美國最高軍事官員、參謀長聯席會議主席米利（Mark A. Milley）數月考量的結果，與川普和德國總理梅克爾間的緊張情勢沒有關係。梅克爾日前拒絕川普邀約出席計畫在本月底舉行的七大工業國集團（G7）峰會。

另一名資深官員表示，這9500名軍人可能被派遣至他處，部分至波蘭、部分至其他同盟國家，其餘將返回美國。官員表示，由於美國為首的北約軍事聯盟總體國防開支增加，德國對於大規模駐軍的需求減少了。

官員表示，這項改變由國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）簽署備忘錄下令，美國自去年9月開始計畫，現在才準備就緒。

德國 川普 梅克爾

延伸閱讀

失業率回穩 川普呼籲各州解封且要推動降稅

川普下令 嚴審在美上市陸企

聯合筆記／川普拋給日本的難題

紐時分析：老把「強人」掛嘴邊 川普終能圓夢

相關新聞

賭氣梅克爾？川普下令從德國撤軍9500人

路透報導，美國總統川普下令從德國撤軍9500名軍人，此舉可能引發歐洲擔憂美國對該地區的承諾。

美國大選將近 駭客來襲

谷歌本周四（6月4日）通報說，有國家支持的駭客已經將目標瞄准了川普和拜登總統競選活動。不過沒有任何跡象顯示，用釣魚郵件發動的攻擊獲得了成功。

失業率回穩 川普呼籲各州解封且要推動降稅

美國勞動部統計，5月分就業人數增加250萬，失業率從14.7%降至13.3%。美國總統川普5日舉行記者會表示，今天是美國...

美就業強彈　川普：經濟續成長訊號　復甦將如火箭升空

美國總統川普5日預測，5月就業報告將是美國經濟持續成長的訊號，並認為失業率將持續走降。

超乎預期！美國失業率下降 川普將開記者會

美國勞動部統計，5月分就業人數增加250萬，失業率從14.7%降至13.3%，遠超過多數經濟學家原本預期。

最後一位領南北戰爭養老金的人 美90歲阿嬤逝世

美國高齡阿嬤艾琳．特里普利特（Irene Triplett）5月31日在北卡羅來納州一家養老院逝世，享壽90歲，過世前每個月、她都可以收到一張美金73.13元（約台幣2177元）面值的支票，這是南北戰爭養老金，她也是全美最後一位領取的人。

前白宮幕僚長：前防長馬提斯辭官 非被川普開除

前國防部長馬提斯(James Mattis)3日發表措詞強烈聲明，譴責川普總統分裂美國、嚴重破壞美軍向來不介入政治的悠久傳統；川普則在推特發文反擊，指稱很榮幸開除馬提斯這位「全世界最為名不符實的將軍」；但前白宮幕僚長凱利(John Kelly)4日則力挺馬提斯說，馬提斯不是被川普開除。

消毒防護增負擔 疫情後看牙醫要多付20美金

民眾因為新冠肺炎居家避疫近兩個月後，出門檢查牙齒時可能會發現牙醫診所公告，病患看診將加收20元的「疾病控制費用」，而且保險業者可能不會負擔這筆費用。

美國明州警方超愛用壓頸逮人 5年弄昏44人

美國非裔男子佛洛伊德遭白人警察以膝壓頸致死，引爆全美示威怒火。紀錄顯示，這次惹禍的明尼蘇達州明尼阿波利斯市警局，2015...

川普貼文「煽動種族暴力」 Snapchat不再推播

社群媒體Snapchat 3日宣布，基於川普總統的貼文煽動種族暴力，平台上的「發現」(Discover)功能將不再推播川普的貼文；另外，超過36名臉書(Facebook)早期員工抨擊創辦人兼執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)處理川普煽動貼文的決定「懦弱」且「背叛」公司理念。

再槓川普！推特以違反版規為由 移除川普競選團隊影片

近日連續對美國總統川普推文進行註記的推特，4日又以違反網站上有關版權的規定，將川普競選連任團隊所發布的一則影片刪除。

疫情過後 超市、餐廳沙拉吧恐從此消失

新冠肺炎疫情後，可能有一項出於安全考量的改變，那就是超市和餐廳的沙拉吧恐將從此消失。

熱門新聞

美國宣布斷航！中國立馬讓步 網怒：吃軟怕硬

涉謀殺佛洛伊德3警 保釋金各百萬、最重判刑50年

川普組織祕密警察？ 便衣人員鎮暴拒表明身分

就業報告遠優於預期 美股道瓊早盤勁升逾700點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。