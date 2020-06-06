賭氣梅克爾？川普下令從德國撤軍9500人

路透報導，美國總統川普下令從德國撤軍9500名軍人，此舉可能引發歐洲擔憂美國對該地區的承諾。

一名美國資深官員表示，美國將會削減駐德國美軍規模，從目前的3萬4500人減少至2萬5000人。

官員表示，此舉是美國最高軍事官員、參謀長聯席會議主席米利（Mark A. Milley）數月考量的結果，與川普和德國總理梅克爾間的緊張情勢沒有關係。梅克爾日前拒絕川普邀約出席計畫在本月底舉行的七大工業國集團（G7）峰會。

另一名資深官員表示，這9500名軍人可能被派遣至他處，部分至波蘭、部分至其他同盟國家，其餘將返回美國。官員表示，由於美國為首的北約軍事聯盟總體國防開支增加，德國對於大規模駐軍的需求減少了。

官員表示，這項改變由國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）簽署備忘錄下令，美國自去年9月開始計畫，現在才準備就緒。