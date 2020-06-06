無懼川普怒火 美防長宣布兩批部隊撤離華府

美國總統川普與國防部長艾思博（Mark Esper）為了現役軍隊投入處理全國抗爭一事公開槓上。川普5日還在說歡迎各州找他調派國民兵平亂，美國有線電視新聞網（CNN）報導，已有兩批奉命到華盛頓特區戒備的軍隊，將奉艾思博之命返回基地；可能就包括美軍第82空降師的快速反應部隊。

1日晚間在華盛頓特區抗爭者頭上低空盤旋的直升機機組已被下令停飛，等待調查。

在國防部下令之前，華盛頓特區市長鮑瑟（Muriel Bowser）要求美國總統川普撤走所有軍人，她表示，示威者一直都是和平示威，警局4日晚間沒有逮捕任何人，與示威相關的緊急狀態已結束，要求川普撤出所有執法人員和軍人。

隨著示威活動趨向平和，麥卡錫說，他下令國民兵執勤時不攜帶槍枝，他說，實際上配槍的只有少數人。

為了應變華府地區的抗爭事件，國防部從各地調派1600名現役軍隊，駐紮在特區附近。艾思博3日在記者會表示，不支持現役部隊投入平息抗爭，隨即下令撤回駐紮在華府附近的部隊，第一批撤回的就是駐紮在北卡羅來納州布拉格堡（Fort Bragg）的美軍第82空降師快速反應部隊，約200人。

但在艾思博前往白宮開會後，情勢逆轉，部隊原地不動，保持戒備。

根據CNN報導，美國陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）指出，艾思博4日下令要求700名現役軍人回到北卡羅來納州的布拉格堡（Fort Bragg）；5日下令駐在紐約德拉姆堡（Fort Drum）的部隊返回基地。維基百科顯示，駐紮在紐約德拉姆堡的為美國陸軍第10山地師。

麥卡錫表示，駐紮在維吉尼亞州的一小部分現役人員將持續待命，本周末前仍戒備，若首都抗議活動持續保持和平，則將放鬆待命狀態。

另外，麥卡錫指出，周一晚間低空盤旋在華府上空的直升機組已停飛，等待調查，了解由誰下令低空飛行，嚇阻參與示威遊行的民眾。

一名知情的國防部官員指出，低空飛行是一項既定任務，用來阻止趁火打劫的犯罪活動，若有需要也可以阻止非法集會、疏散醫療人員或指揮監控部隊。