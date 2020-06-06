神邏輯 川普：經濟成長將促進平等

美國總統川普5日在白宮舉行記者會，大談經濟成長，且稱這樣可促進平等；川普提到造成全國大規模抗議的非裔男子佛洛伊德（George Floyd）死亡案件，他說，無論任何種族、性別與信仰，都該受到執法部門的公平對待，不能讓上周的事情重演，「若喬治（指佛洛伊德）此時在看，也會說今天是偉大的一天。」

川普在說這句話時，談的是各州應該盡速平亂並重新開放，川普還說，國民警衛隊動作迅速效果驚人，事件發生地明尼蘇達州只花一天，就恢復秩序，呼籲各州州長有問題就給川普打電話，他願意派出國民警衛隊前往協助，川普不忘批評華盛頓特區市長不接受聯邦協助，否則場外的騷亂對國民警衛隊來說根本是小事（a piece of cake）。

川普說，法律上的平等正義意味著無論種族、膚色、性別或信仰，每個美國人都應受到執法部門的平等對待，但川普並沒有在記者會上回應，全美示威核心的種族衝突，只說每個人都應受到執法部門的公平對待。

雖然川普將經濟復甦跡象推論到人人平等，但勞動部的數字並非如此，5月的總體失業率為13.3％，其中拉丁裔失業率為17.6%，非裔為16.8%，亞裔為15%，只有白人的失業率12.4%，低於平均值。