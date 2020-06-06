失業率回穩 川普呼籲各州解封且要推動降稅

美國勞動部統計，5月分就業人數增加250萬，失業率從14.7%降至13.3%。美國總統川普5日舉行記者會表示，今天是美國的大日子，在幾個月來也是過去三年半來，美國將因工作機會增加達成平等的目標；川普表示，下一步將推動薪資稅（payroll tax）減稅政策。

川普表示，今天的成績證明政府的政策奏效，且美國就如同一個動過手術的病人一樣，將會更健康，且明年應為史上經濟最好的一年。

川普細數，在工作機會增加上，有休閒業增加120萬個工作機會，建築業增加46.4萬個，健康服務業42.4萬，零售業36.8萬，製造業22.5萬；專家先前預測5月失業率將超過20%，都判斷失準，美國的經濟復甦不會停在這裡，「我們將會更好，因為到目前為止，還有很多地方沒有解封。」

川普說，各州應該盡快解封，將可全面釋放經濟動能，他說，除了健康高風險族群還需注意外，應該盡快讓年輕人、健康者重返職場。

白宮國家經濟會議主席庫德洛（Larry Kudlow）表示，調查顯示，小企業復工的比率由50％提高到80％，因此6月的就業人數將有更多增長；他分析，經濟成長趨勢將持續下去，當美國經歷颶風和暴風雪之後，總是可以很快復甦，目前有很多證據顯示，復甦在即，且政府仍將第二季、第三季和第四季的經濟成長目標，訂在20％，將致力追求。

川普呼籲各州盡快全面開放，他說，目前國內已有不少民眾駕車旅遊，他也考慮帶上第一夫人梅蘭尼亞，搭乘拖車回到紐約。

川普5日的記者會在白宮玫瑰花園舉行，頂著近30度的高溫，背後站著副總統潘斯與財經首長，幾乎都是他一個人說話，且川普很少看稿，侃侃而談40分鐘，不接受媒體提問；當庫德洛說，天氣很熱他長話短說，川普還笑稱自己不感覺到熱，隨後開始有人擦汗，白宮工作人員遞水協助降溫。