美國大選將近 駭客來襲

谷歌本周四（6月4日）通報說，有國家支持的駭客已經將目標瞄准了川普和拜登總統競選活動。不過沒有任何跡象顯示，用釣魚郵件發動的攻擊獲得了成功。

谷歌威脅分析小組(Threat Analysis Group)負責人亨特利(Shane Huntley)在推特上披露了這個消息。他表示，一個被稱為「颶風熊貓」（Hurricane Panda）的中國駭客組織對川普的競選團隊發出攻擊，另外一個 被稱為「迷人小貓」（Charming Kitten）的伊朗駭客組織曾試圖入侵拜登競選工作人員的賬戶。

駭客發出釣魚郵件，試圖以此方式獲取密碼等敏感信息，或是傳播惡意軟件感染電子設備。

駭客的目標是兩個競選陣營團隊員工的個人電子郵件賬戶。谷歌一位發言人補充說:「攻擊就在最近這段時間發生的，兩個團隊的多名成員都成了目標。」不過，他沒有具體透露有多少人被攻擊。

谷歌表示已向被攻擊的用戶發出警告，並通知了執法部門。

大西洋理事會數字法醫研究實驗室(Atlantic Council's Digital Forensic Research Lab)負責人布魯基（Graham Brookie）稱，谷歌的這項宣布是對潛在網絡影響行動的「重大披露」，正如「我們2016年看到的那樣。」

布魯基指的是俄羅斯被控2016年干預美國總統大選，在大選期間入侵民主黨及其候選人希拉蕊·柯林頓的電腦，竊取信息。

拜登和川普的競選團隊都沒有透露有多少工作人員成為攻擊目標，遭駭客攻擊的時間或釣魚郵件的攻擊是否成功。雙方都對網絡安全這個話題保持沉默。

川普的競選團隊發出聲明指出，團隊已被告知有外國駭客試圖對工作人員發出攻擊，但沒有成功，聲明還表示：「我們將對網絡安全保持警惕，不會討論我們的網絡安全防範措施細節。」

前副總統拜登的競選團隊不願正面證實攻擊，僅在聲明中說：「我們了解到，谷歌報告稱，有外國駭客試圖訪問競選團隊成員的電子郵件賬戶，但沒有成功」、「我們從一開始就知道將會受到這種攻擊，我們已准備好防範措施。」

「颶風熊貓」以專注於盜竊知識產權等間諜活動而知名。根據多家報導，盜竊信息和從事間諜活動的「迷人小貓」曾襲擊過美國和中東政府官員和商業集團。

美國總統川普發出「北京不遺余力阻止我競選連任」的指責，認為中國會盡一切可能阻止他競選連任，為此，不惜利用新冠大流行瘟疫。他在4月末接受路透社採訪時說，中國將竭盡一切手段，使他在競選中失利。對川普總統的這種說法，北京也作出反應。中國外交部發言人耿爽在例行新聞會上表示「美國選舉是美國內部事務，我們沒有興趣干預。」

給外國官媒加標簽

社群媒體臉書Facebook本周四宣布新政策，由國家控制的媒體，將被臉書加注標簽，且今年夏天起，將無法在臉書做廣告。臉書提供的部分名單顯示，被加標簽的媒體包括俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）、伊朗新聞電視台（Press TV）、中國官媒新華社等等。

不過Facebook不會給任何美國媒體加標簽，因為臉書認為，即使是美國政府運營的新聞媒體，也擁有編輯獨立性，Facebook網絡安全政策主管納格萊歇（Nathaniel Gleicher）接受採訪時做出了上述表示。

臉書已承認未能阻止俄羅斯的利用其平台干預2016年美國總統選舉，但表示，此後加強了防範措施，並要求平台上的內容和廣告更加透明。

臉書在美國11月總統大選前幾個月實施加注標簽的新措施。

中國外交部發言人耿爽在本周五的例行新聞發布會上對臉書的決定發出回應，表示希望有關社交媒體平台放棄意識形態偏見。根據中國外交部網站消息，耿爽說，希望有關社交媒體平台放棄意識形態偏見，本著開放包容的精神看待各國媒體在促進國際交流與合作中的作用，不要選擇性地設置障礙，更不要將問題政治化。

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