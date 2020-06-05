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美就業強彈 川普：經濟續成長訊號 復甦將如火箭升空
美國總統川普5日預測，5月就業報告將是美國經濟持續成長的訊號，並認為失業率將持續走降。
當談到美國經濟的復甦曲線時，川普則表示會像火箭直線升空，比V型復甦還好。
他並將失業率下滑形容為「對平等的巨大貢獻」，但美國黑人5月失業率從4月的16.7%微升至16.8%，白人失業率則從14.2%下滑至12.4%。
美國勞工部5日公布最新非農就業數據，新增250.9萬職缺，失業率也下滑至13.3%，均優於市場預期。
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