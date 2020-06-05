美就業強彈　川普：經濟續成長訊號　復甦將如火箭升空

美國高齡阿嬤艾琳．特里普利特（Irene Triplett）5月31日在北卡羅來納州一家養老院逝世，享壽90歲，過世前每個月、她都可以收到一張美金73.13元（約台幣2177元）面值的支票，這是南北戰爭養老金，她也是全美最後一位領取的人。

2020-06-05 18:12